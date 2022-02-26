Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства.

"Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен заход в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза", - говорится в сообщении страны агрессора.

То есть, фактически Украина в морской блокаде.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.