Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства

Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства
Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства

Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. 

Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства.

"Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен заход в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза", - говорится в сообщении страны агрессора.

То есть, фактически Украина в морской блокаде.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько