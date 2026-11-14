Вступ до НАТО в обмін на Донбас: Зеленський розповів про пропозицію США

Американська сторона вперше поставила перед Україною питання про можливість вступу до НАТО в обмін на вихід із Донбасу. Водночас конкретної пропозиції щодо такого сценарію наразі немає.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами, яку передає "Інтерфакс-Україна".

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше", — заявив Зеленський.

За його словами, Україна зараз обговорює з партнерами комплексний пакет гарантій безпеки, який може стати частиною переговорів.

Він має включати конкретні гарантії безпеки від НАТО та Європейського Союзу, сильну українську армію з визначеною чисельністю військових, необхідне озброєння та фінансову підтримку на певний період.

Ще одним елементом такого пакета Зеленський назвав Prosperity Plan — план відновлення України, забезпечений фінансуванням із визначених джерел.

При цьому президент наголосив, що наразі конкретної пропозиції щодо вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу немає.

Нагадаємо, раніше у США вже обговорювали можливі умови мирного врегулювання, серед яких називали демілітаризовану зону на Донбасі та відмову України від вступу до НАТО.