Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции — Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, сообщает телеканал CNN TÜRK.

"Сейчас мы определим дату. Затем мы хотим провести эту встречу, чтобы собрать вместе Путина и Зеленского на высоком уровне. Именно об этом мы договорились с Зеленским, отметив, что это даст возможность новой формации. Эта надежда зародилась у меня во время встречи с Зеленским. Надеюсь, в конце все будет хорошо", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что также получил положительный ответ от Путина по поводу приглашения российского президента на встречу в Турцию. Ранее сообщалось, что российский лидер согласился приехать в Турцию после возвращения с Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российские власти готовы провести официальную встречу с Зеленским. Однако тогда глава МИД РФ предлагал провести ее в Москве, Сочи, Петербурге или другом российском городе.

Кроме того, он уточнил, что во время таких переговоров Путин не будет говорить о вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Тогда Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любом месте, но главное для него — завершить военные действия мирным, дипломатическим путем.

Эрдоган в свою очередь неоднократно предлагал организовать встречу Путина и Зеленского, в том числе предоставить площадку для прямых переговоров лидеров двух стран.

Он подчеркивал, что Турция готова взять на себя любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной как дружественное обеим этим странам государство, равно как и член НАТО.