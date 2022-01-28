Лавров рассказал, где Зеленский может провести встречу с российскими властями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы провести официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только в российских городах: в Москве, Сочи, Петербурге и т.д. Об этом сообщает издание РБК.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений … мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они (с президентом России Владимиром Путиным) договорятся", — сказал глава МИД РФ.

В то же время он подчеркнул, что российские власти не собираются обсуждать военный конфликт между Россией и Украиной на Донбассе. Лавров считает, что этот вопрос нужно обсуждать в рамках Трехсторонней контактной группы.

"В Трехсторонней контактной группе по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо", — добавил Лавров.

Отметим, Зеленский неоднократно предлагал провести встречу с Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе, но в Кремле постоянно не готовы к встрече.

Последний раз Зеленский предложил лидеру США Джозефу Байдену провести совместный саммит с главой РФ.

Кроме того, президент Украины заявлял о готовности украинской стороны к заключению предметных договоренностей о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе в рамках будущей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции).