Между Байденом и Зеленским возник спор из-за вероятности вторжения России — CNN

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию CNN, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джозефом Байденом 27 января "прошел не очень хорошо", так как между лидерами возник спор из-за вероятности нового вторжения России в Украину.

При этом в Белом доме отрицают эту информацию , заявляя, что Байден предупредил Зеленского, что вторжение является "вероятной возможностью".

При этом украинский чиновник утверждает, что во время телефонного разговора Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака может быть неизбежна.

Зеленский в свою очередь в который раз подчеркнул, что угроза со стороны России есть, но нет уверенности в том, что нападение все-таки произойдет.

В итоге президенты так и не пришли к единому мнению касательно уровней риска, отметил украинский чиновник, добавив, что разговор был "долгим и откровенным".

Зеленский также отметил длительность разговора, сообщив, что они говорили с Байденом о деэскалации и согласовали совместные действия на будущее.

В Белом доме сообщили, что президент США подтвердил готовность Вашингтона вместе с союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение.

В официальном комментарии Банковой по поводу разговора украинского и американского президентов не упоминают, что стороны обсуждали вероятность вторжения РФ. В пресс-службе Зеленского отметили только: "Глава Украины выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии".

27 января был второй разговор Зеленского с Байденом за месяц. Предыдущий раз он произошел через несколько дней после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда Байден рассказал Зеленскому о своей приверженности принципу "ничего об Украине без Украины" и заявил о поддержке мер по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе.