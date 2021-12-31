Переговоры Байдена и Путина: США угрожают санкциями из-за агрессии против Украины, Россия заявляет о возможности полного разрыва отношений

Вечером в четверг, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудили эскалацию напряженности на границе с Украиной. Он продолжался около 50 минут, сообщает BBC.

"Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину", —заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров, которые начнутся в январе 2022 года по трем направлениям: диалог США и России в Женеве, Совет НАТО-Россия и переговоры в рамках ОБСЕ. Представитель Белого дома подчеркнула, что прогресс может быть достигнут только в случае деэскалации обстановки вокруг Украины.

Источник в Белом доме сообщил также, что лидер США заявил об усилении восточного фланга НАТО и помощи Украине.

"Президент Байден обрисовал два пути, два варианта американского подхода, которые будут зависеть от действий России. Один — путь дипломатии. Второй — сдерживание", — передает слова этого чиновника корреспондент BBC в Белом доме.

Вместе с тем американская сторона четко дала понять, что готова оказать Украине экономическую, дипломатическую и другую помощь в случае обострения ситуации.

Встречу прокомментировали и в Кремле.

"Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре 7 декабря. На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений", — сказал "РИА Новости" помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков.

По заявлению Кремля, Путин рассматривал эти телефонный разговор как прелюдию к переговорам по европейской безопасности в начале года, когда США и ЕС начнут обсуждать с Россией ее требования остановить расширение НАТО.

Напомним, что президент США Джозеф Байден 7 декабря провел видеовстречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух государств обсуждали Украину.

После общения с Путиным Байден пригрозил, что в случае масштабного вторжения в Украину США применят против РФ беспрецедентные экономические санкции. Отвечая на вопрос о возможности размещения американских войск в Украине, Байден сказал, что "это не обсуждается", но добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от "того, что остальные страны НАТО готовы сделать".

Россия предложила НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. Но в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

15 декабря Путин попытался заручиться поддержкой Си Цзиньпина по вопросу Украины. По данным росСМИ, Путин назвал Си Цзиньпина своим "дорогим другом" и сказал, что отношения между двумя странами достигли "беспрецедентно высокого уровня".