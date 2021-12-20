Россия собирается дать военный ответ, если НАТО продолжит наступать на "больные точки"

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия вступит в вооруженный конфликт с НАТО, если альянс продолжит наступать на "больные точки". Об этом сообщают российские СМИ.

Гаврилов считает, что сейчас как раз "наступил момент истины" в отношениях между Россией и НАТО.

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — сказал глава российской делегации.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора между РФ и США "о гарантиях безопасности" и соглашение "о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО". Эти документы США получили раньше, 15 декабря.

Соглашение предусматривает прекращение дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.

Кроме того, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В Белом доме заявили, что там ознакомились с предложенным Россией проектом соглашения РФ с НАТО, запрещающим членство Украины в альянсе, и готовятся ответить на него на этой неделе.

В свою очередь в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

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