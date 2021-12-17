Россия опубликовала проект соглашения с НАТО, запрещающего членство Украины в альянсе

Россия разработала проекты соглашений с НАТО и отдельно с США о взаимных гарантиях безопасности, первое из которых предусматривает прекращение дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины. Документы были обнародованы 17 декабря на сайте российского Министерства иностранных дел.

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", — говорится в статье 6 проекта соглашения с НАТО.

Кроме того, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Также Россия хочет, чтобы НАТО отказалось от ведения "любой военной деятельности" на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Документ также оговаривает необходимость совершенствования механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе).

Согласно проекту РФ и Североатлантический альянс исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории друг друга, а также проводить военные учения в приграничных районах стран НАТО, с одной стороны, и Россией с ее военными союзниками, с другой.

Российские власти предлагают прописать, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников, не будут создавать угроз безопасности друг другу, укреплять собственную безопасность за счет безопасности другой стороны, а также обязуются решать все международные споры, воздерживаясь от применения силы, которое бы противоречило целям ООН.

Для решения спорных вопросов и проблем предлагается использовать механизмы срочных консультаций на двух- и многосторонней основе, сообщать друг другу о военных учениях и маневрах, а для экстренных контактов организовывать "горячие" телефонные линии.

В свою очередь с США Россия хочет договориться о том, чтобы не использовать территорию других государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны, а также для "иных действий, затрагивающих коренные интересы" ее безопасности.

США по этому договору будут обязаны исключить дальнейшее расширение НАТО на восток с отказом от приема в альянс бывших членов СССР, а также не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не являющихся членами НАТО, и не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности.

Кроме того, Россия хочет, чтобы США обязались не развивать более с такими странами (в число которых входит и Украина) двустороннее военное сотрудничество.

Предлагается также договориться не размещать российские и американские войска и вооружения, в том числе в рамках международных союзов, там, где такие действия были бы восприняты другой стороны как угроза своей национальной безопасности.

Стороны также должны будут воздерживаться от полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, там, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны.

Помимо этого, РФ предлагает исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории двух стран и обязаться вернуть на свою территорию такое оружие, уже развернутое за ее пределами, и ликвидировать всю инфраструктуру для развертывания ядерного оружия.

Однако стоит отметить, что вопрос Крыма, который Россия считает своей территорией, а США не считают территорией РФ, в проекте документа никак не оговорен.

При этом если договор с США в случае подписания вступит в силу после прохождения необходимых внутригосударственных процедур, то для вступления в силу соглашения с НАТО достаточно будет согласия большинства его членов.

Напомним, что президент США Джозеф Байден 7 декабря провел видеовстречу с президентом РФ Владимиром Путиным, поводом и предметом обсуждения в ходе которой стала широко растиражированная в СМИ и представителями стран НАТО информация о скоплении российских войск возле украинских границ.

После общения с Путиным Байден пригрозил, что в случае масштабного вторжения в Украину США применят против РФ беспрецедентные экономические санкции. Отвечая на вопрос о возможности размещения американских войск в Украине, Байден сказал, что "это не обсуждается", но добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от "того, что остальные страны НАТО готовы сделать".

Отметим также, что 11 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, подчеркнув, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.

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