В США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

В администрации президента США Джозефа Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов в последние недели, но воздержалась от предоставления этой помощи, несмотря на призывы Киева сделать это.

Отмечается, что соответствующее решение американское правительство приняло для того, чтобы "дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину".

В то же время, по словам одного из собеседников издания, в США есть ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, в частности, "значительно больший пакет помощи, который будет одобрен в случае дальнейшего вторжения России".

Авторы статьи ссылаются на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, по словам которого, Байден пригрозил Владимиру Путину жесткими санкциями против Москвы и дополнительной военной помощью Украине.

Точно не ясно, что именно включалось в этот пакет на 200 млн, но источники издания, знакомые с ситуацией сообщили, что Украина запросила системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Штаты обещают предоставить данный пакет помощи и даже больше в случае "вторжения России". Но, в любом случае, не сейчас.

Отметим, президент США Джозеф Байдена провел видеосаммит с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря, на котором основным вопросом стало скопление войск РФ возле украинских границ.

9 декабря Байден побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и девятью странами восточного фланга НАТО.

При этом, Владимир Зеленский уверен, что лидер США Джозеф Байден не "сливает" Украину, а украинская сторона будет участвовать во всех переговорах об Украине.