"Это будет бойня": Кулеба предрек кровопролитную войну в Украине, если Путин отдаст приказ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует всеобщую мобилизацию и масштабную кровопролитную войну в Украине, если руководство России в лице Владимира Путина решится на военную операцию против Украины.

Об этом рассказал в интервью латвийскому изданию Sargs.lv в ходе визита в Ригу, где проходила встреча министров иностранных дел стран НАТО.

"Что делает Путин? Он создает проблемы в других странах, чтобы потом приехать и сказать вам: знаете, если хотите, чтобы я решил эти проблемы, вам потребуется пойти на определенные уступки в ряде вещей, которые интересны для Москвы. Эти факторы - карты в руках Путина. Чтобы добиться своего, он может поставить любую из них на стол. Мы пока не знаем, какая из этих карт будет козырной. Может быть, в отношениях с Украиной это будут военные действия", - отметил министр.

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина не намерена идти на уступки РФ и окажет в таком случае вооруженное сопротивление, которое приведет к масштабному кровопролитию.

"Путин - оппортунист. Как бывший сотрудник КГБ, он умеет проводить операции. Он с самого начала рассмотрит, какой из инструментов в его руках будет наиболее эффективным, и воспользуется им. Наша цель - удержать его от прямого использования военных средств. Если он бросит эту карту на стол, это будет очень большая война. Украина не намерена идти на уступки или сдаваться. Мы будем сопротивляться, так что это будет очень большое кровопролитие в самом центре Европы", - заявил он.

В то же время, по словам дипломата, если Россия решится на войну, ей придется считаться и с чрезвычайно большим количеством погибших российских военных, что будет несопоставимо с 2014 годом.

"Это будет бойня. Россия это тоже понимает. Весной, когда Россия под предлогом учений вывела свои войска к границам Украины, вместе с другими войсками были развернуты полевые госпитали. Всем ясно, что никто не создает такие госпитали во время обычных военных учений. Это показывает, что руководство российских вооруженных сил прекрасно понимает, что если будет дан приказ атаковать Украину, это будет совершенно другой уровень войны", - сказал Кулеба.

Кроме того, руководитель МИД считает, что нападение на Украину и последствия такой войны могут стать угрозой и для существования самой России.

"В течение многих лет он (Путин) тратил миллионы, пытаясь "бомбить" свой народ, дегуманизируя и унижая Украину с помощью пропагандистских средств массовой информации. Тем не менее в Кремле до сих пор не до конца понимают, как отреагирует российское общество, если из Украины потечет нескончаемый поток гробов российских солдат", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что случае вторжения России в Украину придется объявить всеобщую мобилизацию для его отражения. По его мнению, такая угроза способна объединить украинцев.

"Я убежден в украинском народе. Как показала новейшая история, его фундаментальная ценность - это любовь к своей свободе. Да, люди могут не любить правительство, депутатов, они могут спорить друг с другом, но когда дело касается защиты своей страны и своей свободы, украинцы показали, что они способны к объединению. Свобода и дальнейшее существование Украины как независимого государства - важнейшие ценности украинского общества", - заявил министр.

Он также предположил, что российское командрование при планировании возможного масштабного вторжения в Украину учитывает этот фактор.

"В 2014 году тысячи людей выстроились в очередь к пунктам призыва. Многие добровольцы предпочли уйти на фронт. Не хочу показаться уверенным, но скажу, что в России это хорошо понимают. Кремль знает, что мы стали значительно сильнее. Поэтому уже очевидно, что Россия уделяет планированию этой атаки гораздо больше внимания, чем в 2014 году", - сказал глава ведомства.

Дипломат добавил, что если Россия вторгнется в Украину сейчас, она больше не сможет скрывать, что является стороной конфликта, и ей придется взять ответственность на себя.

"Вторжение России в Украину будет плохой новостью для остального мира, поскольку Россия продемонстрирует, что Кремль готов заплатить самую высокую цену за свои геополитические амбиции... Владимир Путин до последнего вздоха всеми возможными способами будет стараться захватить как можно большую территорию. К тому же, чем ближе последний вздох Путина, тем более смелыми и бесстыдными будут эти попытки. А значит, от России можно ожидать каких-либо действий", - заявил он.

В то же время Кулеба отметил, что даже в условиях такой угрозы по-прежнему "существуют нехорошие" Минские соглашения, но снова обвинил Россию в стремлении свести на нет имеющиеся форматы обсуждения решения конфликта на Донбассе.

"Мирный процесс застопорился из-за того, что Россия отказалась участвовать в переговорах в нормандском формате и не участвует в Трехсторонней контактной группе. Однако ничего лучше этих форматов у нас пока нет. Если Россия сейчас делает все возможное, чтобы убить их, наша работа - сделать все возможное, чтобы помешать России достичь этих целей. Минские договоренности - вещь нехорошая. Однако они существуют.

Отметим, что накануне, 1 декабря, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.

В свою очередь глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.

По словам главы Госдепа, единственной возможностью избежать такого сценария является возврат к переговорам Украины и РФ в контексте выполнения Минских соглашений, приверженность которым демонстрируют и РФ, и Украина, и которые поддерживаются и самими США.

2 декабря он провел встречу самим Кулебой уже в Стокгольме, при этом параллельно в отставку подал его заместитель украинского МИД Егор Божок. Причины он прямо не озвучил, пообещав рассказать о них публично попозже, когда "придет время".