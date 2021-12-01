Зеленский выступил за прямые переговоры с Россией по Донбассу: "Иначе не остановить войну"

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну на Донбассе без прямого диалога с Россией. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сейчас это признали все. Все внешние партнеры признали, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что считает украинскую армию лучшей в мире, и что полагаться в нынешних геополитических условиях следует только на нее и именно к ее наличию апеллировать при переговорах с РФ.

"Я не боюсь говорить прямо россиянам. Мы не боимся прямого разговора с ними, не боимся прямого диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, и благодарим их. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. Все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, это правда. Мы должны признать, что без нашего войска мы не сможем остановить войну", — заявил он.

Президент призвал политиков объединиться в позиции о необходимости реальных шагов по возвращению Донбасса вместо одних лишь разговоров об этом.

"Если мы хотим вернуть Донбасс — давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать. Давайте в этом вопросе поставим точку просто и честно и поймем в конце концов, что это наше государство, и давайте, как можем, бороться за наши территории всеми возможностями — все вместе, со всеми политиками, несмотря на цвет этих политиков, и со всеми бизнесменами, несмотря на их калибр, пока это не поздно. Мы великая страна! Слава каждому из вас! Слава Украине!" - завершил речь Зеленский.

Напомним, что еще 20 апреля Зеленский выпустил видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", и заявил при этом о готовности Украины к более масштабной войне.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве. В Офисе президента Украины сочли такой сценарий неприемлемым, а Зеленский заявил, что встретится с Путиным, "когда тот будет готов".

В то же время тогда появилась информация о возможном посредничестве Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху. Однако в июне новым премьер-министром страны стал Нафтали Беннет, и идея об израильском посредничестве более не звучала.

29 ноября уже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вызвался стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, этот вопрос "неоднократно обсуждался с дружественной Россией", и такие контакты продолжаются.