Украина предложила Израилю стать посредником в переговорах с РФ

Украинские власти предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой. Соответствующий комментарий дал израильскому телеканалу i24NEWS посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Мы уже попросили израильского премьер-министра привлечь себя в качестве возможного посредника. Поскольку у него хорошие отношения как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. И я рад отметить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, наоборот — он продемонстрировал свой интерес и желание помочь", — заявил дипломат.

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Отметим также, что 18 апреля Нетаньяху направил Зеленскому письмо, поблагодарив за "теплые поздравления" с 73-м Днем независимости Израиля и отметив значительные перспективы развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Его накануне опубликовало госинформагентство "Укринформ".

"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах взаимного интереса", — написал израильский премьер.

Напомним, что 22 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное для него время. Ранее же, 20 февраля, Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил о готовности Украины к более масштабной войне, предложив при этом Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу, находясь накануне на военных учениях в оккупированном Крыму, объявил об завершении "проверочных мероприятий", проводившихся в Южном и Западном военных округах, и отводе армии в места постоянной дислокации до мая. Ранее к этому Россию призывали, в частности, США, Евросоюз и НАТО. 23 апреля Минобороны РФ показало, что начало отвод войск.

Отметим также, что 16 апреля Зеленский заявлял, что пытался выйти на связь с Путиным в связи с обострением ситуации на Донбассе, но в Кремле ему не отвечали.