Политика 1 час назад

Путин в обращении обошел российские войска на границе с Украиной, но вспомнил Януковича

Во время послания к российскому парламенту президент РФ Владимир Путин вспомнил Украину лишь косвенно

Владимир Путин во время послания российскому парламенту. Скриншот видео Владимир Путин во время послания российскому парламенту. Скриншот видео
Владимир Путин во время послания российскому парламенту. Скриншот видео

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию — российскому парламенту. Вопреки ожиданиям, во время речи глава РФ Украину упомянул лишь косвенно, сравнив Александра Лукашенко с беглым Виктором Януковичем. В то же время, продолжающееся уже несколько недель активное наращивание российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму Путин оставил без внимания.

В частности, рассказывая о внешнеполитической ситуации в стране, Путин заявил, что некоторые страны по любому поводу "цепляют Россию то тут, то там без всяких причин". В то же время Россия, как он утверждает, "ведет себя в высшей степени сдержанно и скромно". При этом, Путин пригрозил "быстрым и жестким" ответом тем, кто перейдет в отношении РФ "красную черту". Кого конкретно он имел ввиду — президент России не уточнил.

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"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — заявил Путин.

В то же время, президент РФ в своем выступлении обошел тему наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и в аннексированном Крыму. Напомним, что сейчас концентрация российских войск там, по оценкам Пентагона США, даже больше, чем в 2014 году. В РФ свои действия называют "учениями", однако, как отметил ранее президент Владимир Зеленский, такие объяснения не выдерживают критики.

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В итоге, во время выступления, Путин косвенно вспомнил Украину лишь однажды. Комментируя ситуацию в Беларуси, он заявил, что в стране произошла "попытка организации государственного переворота и попытка убийства президента этой страны" Александра Лукашенко (отметим, что Украина не признает результаты президентских выборов в Беларуси и победу Лукашенко — Delo.ua). Путин отметил, что к Лукашенко "можно по-разному относиться" и сравнил его с беглым Виктором Януковичем, которого, по его словам, якобы тоже планировали убить, а "от власти отстранили при помощи вооруженного переворота" (Россия и дальше продолжает называть Революцию Достоинства 2013-2014 годов "переворотом", но международное сообщество такую точку зрения не разделяет — Delo.ua).

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По его словам, причастны к этому были иностранные спецслужбы, сообщает "БЕЛТА".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что Украина не желает войны и хочет бороться за мир дипломатическими средствами, однако к обороне готова, а также призвал западных партнеров оказать деятельную поддержку стране. Кроме того, обратился он напрямую и к Путину, предложив ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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