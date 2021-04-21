Путин в обращении обошел российские войска на границе с Украиной, но вспомнил Януковича

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию — российскому парламенту. Вопреки ожиданиям, во время речи глава РФ Украину упомянул лишь косвенно, сравнив Александра Лукашенко с беглым Виктором Януковичем. В то же время, продолжающееся уже несколько недель активное наращивание российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму Путин оставил без внимания.

В частности, рассказывая о внешнеполитической ситуации в стране, Путин заявил, что некоторые страны по любому поводу "цепляют Россию то тут, то там без всяких причин". В то же время Россия, как он утверждает, "ведет себя в высшей степени сдержанно и скромно". При этом, Путин пригрозил "быстрым и жестким" ответом тем, кто перейдет в отношении РФ "красную черту". Кого конкретно он имел ввиду — президент России не уточнил.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — заявил Путин.

В то же время, президент РФ в своем выступлении обошел тему наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и в аннексированном Крыму. Напомним, что сейчас концентрация российских войск там, по оценкам Пентагона США, даже больше, чем в 2014 году. В РФ свои действия называют "учениями", однако, как отметил ранее президент Владимир Зеленский, такие объяснения не выдерживают критики.

В итоге, во время выступления, Путин косвенно вспомнил Украину лишь однажды. Комментируя ситуацию в Беларуси, он заявил, что в стране произошла "попытка организации государственного переворота и попытка убийства президента этой страны" Александра Лукашенко (отметим, что Украина не признает результаты президентских выборов в Беларуси и победу Лукашенко — Delo.ua). Путин отметил, что к Лукашенко "можно по-разному относиться" и сравнил его с беглым Виктором Януковичем, которого, по его словам, якобы тоже планировали убить, а "от власти отстранили при помощи вооруженного переворота" (Россия и дальше продолжает называть Революцию Достоинства 2013-2014 годов "переворотом", но международное сообщество такую точку зрения не разделяет — Delo.ua).

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По его словам, причастны к этому были иностранные спецслужбы, сообщает "БЕЛТА".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что Украина не желает войны и хочет бороться за мир дипломатическими средствами, однако к обороне готова, а также призвал западных партнеров оказать деятельную поддержку стране. Кроме того, обратился он напрямую и к Путину, предложив ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.