Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада не допустят новых военных операций на территории Украины.

Для России должны быть обозначены четкие "красные линии", сказал он в интервью CBS News.

Как отметил Макрон, концентрация российских войск на украинской границе неприемлема и "России необходимо провести деэскалацию".

По его словам, необходимо усилить дипломатическую повестку дня, "а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России".

"Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить доверие в этом отношении", — заявил Макрон.

При этом он заверил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину.

"Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции — это часть пакета", — пояснил французский лидер.

Он также высказал свое мнение, почему страны Запада допустили вторжение РФ в Украину в 2014 году.

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И, я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним", — отметил Макрон.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивали вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивали вероятность как среднюю, 15% — низкую, 12% — говорили, что угрозы нет.

Как сообщалось, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель после видеоконференции 16 апреля призвали к отводу российских войск от украинской границы.