Зеленский пообщался с Макроном и Меркель: те призвали РФ отвести войска от Украины

Президент Владимир Зеленский в рамках визита во Францию провел переговоры с президентом этой страны Эмманюэлем Макроном, к которым также подключилась во видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель. Основной темой их стала ситуация на Донбассе.

"К сожалению, с начала января мы увидели осложнение ситуации на контактной линии между нами и временно оккупированной территорией Украины, увеличение количества обстрелов. Обо всех этих случаях я подробно рассказал господину Макрону, а затем госпоже Меркель, мы с ними говорили об этом. Мы видим обострение ситуации", — передает слова президента его пресс-служба.

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По его словам, только в этом году погибло около 30 украинских военных.

"Большинство из них погибли не из-за случайных выстрелов, о чем говорят боевики или представители российской власти. Большинство из этих убийств произошли из-за прицельного снайперского огня. Все эти доказательства, видео, фото — есть, они переданы украинской стороной, согласно договоренностям, в ОБСЕ", — сказал Зеленский.

Как сообщила пресс-служба Меркель, что по итогам переговоров с Зеленским и Макроном в пятницу лидеры трех стран призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

"Они призвали отвести эти подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации", — отмечается в сообщении.

Как передает "Интерфакс-Украина", на брифинге после переговоров Зеленский, в частности, заявил также, что ощущает поддержку Макрона в вопросе получения Украиной Плана действий по членству в НАТО, однако пока нет определенности, когда это может произойти.

"Что касается Франции и президента Макрона, то мы ощущаем поддержку им Украины в вопросе ПДЧ для будущего членства в НАТО. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции, хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", — заявил украинский президент.

По его словам, в июне текущего года пройдет саммит НАТО, "и там Украина обязательно услышит, есть ли такой сигнал и от каких конкретно стран".

В то же время глава государства сообщил, что во время видеоконференции с Меркель вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО вопрос не поднимался.

"С Меркель мы не обсуждали членство Украины в НАТО, потому что на конференции темой обсуждения была ситуация с безопасностью на востоке Украины, вопрос Донбасса, вопрос выполнения договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года в рамках нормандской встречи", — сказал Зеленский.

В свою очередь, он выразил убеждение, что новая встреча лидеров "Нормандской четверки", возможна, а пока 19 апреля пойдет заседание в формате советников лидеров четырех стран.

"Считаю, что важно, мы приближаемся к следующему заседанию №4. Считаю, что оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников лидеров "Нормандской четверки", будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры — это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад. Будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины. Рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам — с чем согласны, с чем нет", — сказал Зеленский.

Как уточняет пресс-служба Зеленского, под кластерами он имел в виду шаги по выполнению Минских соглашений.

"Наша сторона выполняет все, шаг за шагом. Мы — люди слова. Мы договорились открыть КПВВ — мы открыли все КПВВ для гуманитарной помощи гражданским людям на контролируемой украинскими властями территории Донбасса или на временно оккупированной территории для их передвижения", — сказал также президент.

В то же время Зеленский отметил, что Россия и те, кто контролирует оккупированные территории, не выполнили договоренности, в частности не открыли КПВВ со своей стороны и не пропускают людей. Также, по словам президента Украины, заблокирован процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Вторая часть обмена — "всех на всех": мы передали списки ОБСЕ. Я об этом сказал господину Макрону и госпоже Меркель. Со стороны России и со стороны сепаратистов списки ОБСЕ не передали", — отметил он.

Зеленский выразил надежду, что после заседания политических советников лидеров Нормандского формата на Донбассе будет восстановлен режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

"Режим прекращения огня сначала действовал. Сейчас ожидаем после заседания советников восстановления", — подытожил Зеленский.

Кроме того, как сообщает ИФ, Зеленский на брифинге заявил, что считает правильным предложение президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране.

"Я считаю, что это правильно. Это очень... вовремя, очень важно... Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", — сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что если лидеры США и РФ во время встречи будут поднимать вопрос Украины без Украины, что вполне может произойти, то это уже не будет "таким предметным и правильным".

"Он (украинский вопрос — Delo.ua) не будет предметным, не будет правильным, и это еще раз будет показывать, что большим по размерам странам кажется, что все вокруг них. Но мне кажется, что мир намного больше", — сказал глава украинского государства.

Кроме того, президент предложил французскому коллеге подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский союз.

"Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами ЕС... в которой они поддерживают Украину в стремлении быть членом ЕС. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", — сказал он.

Зеленский также отметил, что декларация относительно европейской перспективы является инициативой самой Украины, которая "не хочет ждать пока все сделают за нас".

"Мы в Украине очень инициативные. Мы не ждем пока все сделают за нас. Мы сами делаем конкретные шаги", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 18 марта Украину посетил президент Литвы Гитанас Науседа, который подписал с Зеленским упомянутую декларацию. В документе не только признается право Украины подать заявку на членство в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литвы прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в этом союзе.

Отметим, что ранее в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии со стороны России.

9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готова дать ответ на возможную эскалацию конфликта на Донбассе, хотя подготовку к наступлению не ведет. Тем временем в Кремле исключают возможность войны с Украиной.

Отметим также, что власти Киева накануне обнародовали онлайн-карту бомбоубежищ. А 14 апреля Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, выступила с заявлением в связи с концентрацией войск РФ у границ Украины, в котором призвала все местные власти объединиться для обеспечения "сильного тыла" для украинской армии.