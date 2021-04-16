Политика 20 минут назад

"Бешеный пес у ворот": Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии РФ

По словам министра "так было в 2014 году, так будет и сейчас, если придется"

Фото: Facebook-страница Арсена Авакова Фото: Facebook-страница Арсена Авакова
Фото: Facebook-страница Арсена Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает патриотические силы готовиться к отражению вооруженной агрессии со стороны России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Путинский режим снова наращивает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеный пес снова у наших ворот. Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели — дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!" — заявил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам министра, "консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов" — регулярные подразделения Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.

Читайте также:
Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

"Так было в 2014 году, так будет и сейчас, если придется! Призываю вас, побратимы, если Родина позовет — снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт — а сила духа, уверен, стала только крепче!" — убежден Аваков.

Он подчеркнул, что "мы за мир", но учитывая наращивание российских сил у границ Украины, нужно готовиться к тому, чтобы защищать "свою Украину, свои семьи и свою землю".

Напомним, 9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готова дать ответ на возможную эскалацию конфликта на Донбассе, хотя подготовку к наступлению не ведет. Тем временем в Кремле исключили возможность войны с Украиной.

Отметим также, что власти Киева накануне обнародовали онлайн-карту бомбоубежищ. А 14 апреля Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, выступила с заявлением в связи с концентрацией войск РФ у границ Украины, в котором призвала все местные власти объединиться для обеспечения "сильного тыла" для украинской армии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий
Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий
Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ
Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ
Рада одобрила сертификацию "Укрэнерго" для интеграции энергосистемы с Европой
Рада одобрила сертификацию "Укрэнерго" для интеграции энергосистемы с Европой
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Николаевскую бизнес-леди задержали, подозревая в пытках двух греков ради квартир (ВИДЕО)

  3. Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

  4. Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

  5. Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...