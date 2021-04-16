"Бешеный пес у ворот": Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии РФ

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает патриотические силы готовиться к отражению вооруженной агрессии со стороны России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Путинский режим снова наращивает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеный пес снова у наших ворот. Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели — дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!" — заявил он.

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По словам министра, "консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов" — регулярные подразделения Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.

"Так было в 2014 году, так будет и сейчас, если придется! Призываю вас, побратимы, если Родина позовет — снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт — а сила духа, уверен, стала только крепче!" — убежден Аваков.

Он подчеркнул, что "мы за мир", но учитывая наращивание российских сил у границ Украины, нужно готовиться к тому, чтобы защищать "свою Украину, свои семьи и свою землю".

Напомним, 9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готова дать ответ на возможную эскалацию конфликта на Донбассе, хотя подготовку к наступлению не ведет. Тем временем в Кремле исключили возможность войны с Украиной.

Отметим также, что власти Киева накануне обнародовали онлайн-карту бомбоубежищ. А 14 апреля Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, выступила с заявлением в связи с концентрацией войск РФ у границ Украины, в котором призвала все местные власти объединиться для обеспечения "сильного тыла" для украинской армии.