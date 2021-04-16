Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ

Власти Киева обнародовали карту объектов фонда защитных сооружений гражданской обороны, предназначенных для укрытия населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Как говорится в сообщении Киевгорадминистрации, фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Отмечается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Напомним, шесть лет назад власти Киева отчитывались, что в столице в качестве убежищ можно использовать 3 тысячи подвальных помещений, а также 47 станций метро, 229 подземных переходов и 184 паркинга.

Стоит также отметить, что 14 апреля Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, выступила с неожиданно "военным" заявлением в связи с концентрацией российских войск вблизи украинских границ.

"На восьмой год российской вооруженной агрессии враг не оставляет попыток уничтожить Украину. Сегодня он вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан, спровоцировать внутреннее противостояние. АГУ обращается к каждому украинцу — не бойтесь!.. Мы на своей земле, за нами — правда", — говорилось в нем.

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Ассоциация подчеркивает, что центральная и местная власть "должны выступить единым фронтом", а местное самоуправление является надежной опорой государства.

"Мы должны вспомнить события 2014 года, когда благодаря единству совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня время вновь продемонстрировать нашу силу — силу единства. Со своей стороны мы, городские, поселковые, сельские головы, выражаем готовность принимать все меры для защиты нашей страны. В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов", — сказано в заявлении.

Отмечается, что местные власти "верят в силу украинской армии", доверяют украинским дипломатам и готовы обеспечить им "сильный тыл", для чего ассоциация призвала "объединяться, чтобы выстоять, объединяться, чтобы победить".