Политика 50 минут назад

Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ

Вслед за "военным" призывом возглавляемой Кличко ассоциации столичные власти решили напомнить об объектах для укрытия киевлян

Фото: Святошинская райадминистрация Киева Фото: Святошинская райадминистрация Киева
Фото: Святошинская райадминистрация Киева

Власти Киева обнародовали карту объектов фонда защитных сооружений гражданской обороны, предназначенных для укрытия населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Как говорится в сообщении Киевгорадминистрации, фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Кратко и по делу в Telegram

Отмечается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Читайте также:
Россия увеличивает ударную группировку у границ Украины — военная разведка

Напомним, шесть лет назад власти Киева отчитывались, что в столице в качестве убежищ можно использовать 3 тысячи подвальных помещений, а также 47 станций метро, 229 подземных переходов и 184 паркинга.

Стоит также отметить, что 14 апреля Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, выступила с неожиданно "военным" заявлением в связи с концентрацией российских войск вблизи украинских границ.

"На восьмой год российской вооруженной агрессии враг не оставляет попыток уничтожить Украину. Сегодня он вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан, спровоцировать внутреннее противостояние. АГУ обращается к каждому украинцу — не бойтесь!.. Мы на своей земле, за нами — правда", — говорилось в нем.

Читайте также:
Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

Ассоциация подчеркивает, что центральная и местная власть "должны выступить единым фронтом", а местное самоуправление является надежной опорой государства.

"Мы должны вспомнить события 2014 года, когда благодаря единству совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня время вновь продемонстрировать нашу силу — силу единства. Со своей стороны мы, городские, поселковые, сельские головы, выражаем готовность принимать все меры для защиты нашей страны. В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов", — сказано в заявлении.

Отмечается, что местные власти "верят в силу украинской армии", доверяют украинским дипломатам и готовы обеспечить им "сильный тыл", для чего ассоциация призвала "объединяться, чтобы выстоять, объединяться, чтобы победить".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Каким должен быть офис будущего, чтобы в него хотелось вернуться после карантина 
Каким должен быть офис будущего, чтобы в него хотелось вернуться после карантина 
Россия усложнила проход к Керченскому проливу иностранным военным судам до ноября
Россия усложнила проход к Керченскому проливу иностранным военным судам до ноября
Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий
Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Николаевскую бизнес-леди задержали, подозревая в пытках двух греков ради квартир (ВИДЕО)

  3. Аннексия Крыма: Украина арестовала еще 12 самолетов РФ за полеты на полуостров

  4. Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

  5. Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...