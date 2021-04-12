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30 минут назад

Россия увеличивает ударную группировку у границ Украины — военная разведка

Уровень военной угрозы со стороны РФ постоянно повышается

Фото: gur.gov.ua Фото: gur.gov.ua
Фото: gur.gov.ua

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок России возле границ Украины.

В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны РФ постоянно повышается, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в эфире программы "PRO Військо".

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, это связано с наращиванием и активными мероприятиями боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы.

Скибицкий отметил, что подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия РФ против Украины.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

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Вскоре США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Как сообщалось, обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что РФ допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать ничего такого, чтобы "получить наступление со стороны нашего северного соседа". Он также выразил уверенность в том, что масштабного военного конфликта между странами не будет.

В то же время в МИД России угрожают Украине масштабной эскалацией на Донбассе, если Киев будет двигаться в сторону вступления в НАТО.

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