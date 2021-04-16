Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробно о том, как он пытался связаться по телефону с главой РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации на Донбассе.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Le Figaro.

В частности, Зеленский подтвердил, что давал запрос на разговор с российским коллегой, но не получил согласия на беседу.

"Да, это правда. Я запросил, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом РФ), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", — отметил президент.

"Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ", — резюмировал Зеленский.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе 26 марта 2021 года погибли четверо украинских военных, еще двое — получили ранения.

После этого президент Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки".

Как сообщалось, в Кремле считают, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений.