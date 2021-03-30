Политика 40 минут назад

При Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минских соглашений — Кремль

У Путина заявили об отсутствии прогресса по Минским соглашениям при нынешнем президенте Украины

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images Дмитрий Песков. Фото: Getty Images
Дмитрий Песков. Фото: Getty Images

В Кремле считают, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Дела с нормадским форматом также обстоят плохо, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Киев полгода говорит, что "Минские договоренности уже мертвые".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", — сказал Песков.

Он отметил, что, кроме Минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию на Донбассе.

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Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое — получили ранения.

После этого президент Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки".

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