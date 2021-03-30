При Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минских соглашений — Кремль

В Кремле считают, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Дела с нормадским форматом также обстоят плохо, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Киев полгода говорит, что "Минские договоренности уже мертвые".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", — сказал Песков.

Он отметил, что, кроме Минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию на Донбассе.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое — получили ранения.

После этого президент Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки".