Происшествия 1 час назад

Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

Однако в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook / Дмитро Разумков Дмитрий Разумков. Фото: Facebook / Дмитро Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: Facebook / Дмитро Разумков

По состоянию на сегодняшний день нет оснований вводить военное положение в Украине.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "4 канала".

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"Условия введения военного положения четко определены — это одобрение (на заседании Верховной Рады) указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", — заверил спикер.

В то же время он подчеркнул, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Напомним, по данным главного управления разведки Министерства обороны, анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны России.

Министр обороны Украины Андрей Таран на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 14 апреля заявил, что в результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск РФ вблизи границ Украины достигнет 110 тысяч военных.

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Ранее все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины.

При этом глава ЦРУ не исключает вторжения России на территорию Украины. В США утверждают, что это может быть ограниченное вторжение.

Накануне Европейская служба внешних связей призвала Россию не делать шагов, которые могут способствовать эскалации на Донбассе.

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