Политика 30 минут назад

Эскалация на Донбассе снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту — НБУ

"Провокационные действия России на Востоке ухудшили оценку инвесторами перспектив украинского рынка"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Эскалация ситуации вокруг конфликта на Донбассе снизила спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего госзайма и увеличила спрос на валюту, однако золотовалютных резервов Национального банка Украины достаточно для сдерживания спроса на валюту. Об заявило на брифинге руководство НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, провокационные действия России на Востоке ухудшили оценку инвесторами перспектив украинского рынка. В настоящее время наблюдается небольшой спрос со стороны нерезидентов. Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ", — сказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

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В свою очередь, глава центробанка Кирилл Шевченко отметил, что НБУ обладает достаточным объемом резервов.

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"После новостей о начале эскалации мы ощутили дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил интервенции и благодаря его действиям нам удалось сгладить этот спрос. НБУ имеет достаточные золотовалютные резервы, чтобы сдерживать дополнительный спрос. В дальнейшем, безусловно, такой фактор как эскалация на границах Украины будет рассматриваться как допущение макропрогноза", — пояснил глава Нацбанка.

Отметим, что на сегодня в своих макропрогнозах НБУ называет основным допущением продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В то же время ключевыми рисками регулятор называют ужесточение карантина в Украине и в мире, а также низкие темпы вакцинации в стране.

При этом, как заявили в Нацбанке 15 апреля, повышая учетную ставку до 7,5%, актуальны и другие риски, в том числе эскалация военного конфликта на востоке страны или на ее границах; волатильность на мировых рынках капитала; а также резкое ухудшение условий торговли.

Напомним также, что за март международные резервы Украины уменьшились на 5% до 27 млрд долларов в связи с погашением страной государственных обязательств. В частности, 325 млн долларов было направлено на обслуживание ОВГЗ, а 1,3 млрд долларов — на обслуживание госдолга в инвалюте.

Источник фото: Depositphotos

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