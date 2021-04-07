Международные резервы Украины снизились на 5% — Нацбанк

Международные резервы Украины в марте 2021 года продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств.

По итогам прошлого месяца резервы составили $27 млрд (-5%), сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Указано, что общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд. В частности, $570,5 млн были направлены на обслуживание еврооблигаций, $325,2 млн — на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

При этом поступления от размещения внутренних гособлигаций составляли $473,7 млн.

В свою очередь в пользу Международного валютного фонда в марте было выплачено $508,2 млн.

Как отмечается, на объем резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $250,3 млн.

Третьим фактором называются операции регулятора на межбанке. Преимущественно рынок был сбалансированным в течение месяца, но в отдельные дни наблюдалось избыточное предложение валюты. Так, НБУ пополнил резервы на $50,5 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, в течение февраля 2021 года международные резервы Украины сократились на 1% до $28,5 млрд из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства.