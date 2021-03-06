Международные резервы Украины уменьшились на 1%: в НБУ назвали причины

По состоянию на 1 марта 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,543 млрд (в эквиваленте).

В феврале они уменьшились на 1% с учетом погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы за счет валютных поступлений в пользу правительства и интервенций Национального банка на валютном рынке, сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что в целом динамику резервов в течение февраля определяли ряд факторов: во-первых, операции по управлению государственным долгом.

По информации регулятора, валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили $456,7 млн.

"В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял $633,9 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $489,2 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 33,7 млн — на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные деньги — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Кроме того, в феврале правительство и Нацбанк выплатили $213,1 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

Также, как отмечается, на динамику резервов влияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Известно, что в начале февраля предложение на валютном рынке преобладало над спросом, в частности, вследствие наращивания портфеля ОВГЗ нерезидентами, что позволило центробанку выкупить в резервы $200 млн.

При этом последние две недели февраля межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил на валютный рынок. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Кроме того, на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В феврале их стоимость уменьшилась на $87,5 млн (в эквиваленте).

Как заверили в Нацбанке, текущий объем международных валютных резервов Украины покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в 2020 году международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,133 млрд (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние 8 лет.