Финансы 9 минут назад

В Украине могут рассчитывать на 2 транша от Международного валютного фонда — глава НБУ

Для этого Верховная Рада должна принять все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы

Кирилл Шевченко. Фото: НБУ Кирилл Шевченко. Фото: НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: НБУ

Учитывая длительный ход переговоров с Международным валютным фондом, Украина может ориентироваться на два транша от него, но об объемах пока речи не идет.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ход переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", — сказал он.

При этом Шевченко надеется, что с возвращением к обычному режиму работы Верховная Рада примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти деньги могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ — это, прежде всего, не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", — добавил глава регулятора.

В то же время Шевченко подчеркнул, что его организация не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

Читайте также:
Посол США объяснила, зачем Украине программы МВФ и Всемирного банка

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", — заверил глава Нацбанка.

Ранее стало известно, что в Международном валютном фонде ожидают от Украины реализации оговоренных ранее структурных реформ, несмотря на сложные условия, обусловленные пандемией, чтобы обеспечить инклюзивный рост национальной экономики после кризиса.

Напомним, 21 мая 2020 года МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности относительно запуска новой программы кредитования для Украины в режиме Stand-by. Договоренность предусматривает выделение $5 млрд и рассчитана на 18 месяцев.

Читайте также:
В НБУ рассказали, чем грозит Украине отказ от сотрудничества с МВФ

В Фонде подчеркнули, что программа поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и в сфере здравоохранения.

В то же время в период с декабря 2020 года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы Stand-by в виртуальном режиме, однако соглашения на уровне персонала достигнуто не было.

Украина, в свою очередь, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

По словам советника главы Офиса президента и экс-министра экономики Тимофея Милованова, власти Украины рассчитывают, что смогут достичь договоренности с МВФ о получении нового транша кредита в начале лета.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ решил отложить внедрение новых правил выпуска электронных денег
НБУ решил отложить внедрение новых правил выпуска электронных денег
НБУ исключил из Госреестра 27 финансовых учреждений
НБУ исключил из Госреестра 27 финансовых учреждений
Украинские страховщики в 2020 году показали рекордную прибыль
Украинские страховщики в 2020 году показали рекордную прибыль
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса

  3. До трех гривен за киловатт/час. Стоит ли ждать роста цен на электричество этим летом?

  4. В Киеве уже начали штрафовать водителей маршруток за перевозку пассажиров без пропусков

  5. В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...