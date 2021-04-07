В Украине могут рассчитывать на 2 транша от Международного валютного фонда — глава НБУ

Учитывая длительный ход переговоров с Международным валютным фондом, Украина может ориентироваться на два транша от него, но об объемах пока речи не идет.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ход переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", — сказал он.

При этом Шевченко надеется, что с возвращением к обычному режиму работы Верховная Рада примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти деньги могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ — это, прежде всего, не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", — добавил глава регулятора.

В то же время Шевченко подчеркнул, что его организация не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", — заверил глава Нацбанка.

Ранее стало известно, что в Международном валютном фонде ожидают от Украины реализации оговоренных ранее структурных реформ, несмотря на сложные условия, обусловленные пандемией, чтобы обеспечить инклюзивный рост национальной экономики после кризиса.

Напомним, 21 мая 2020 года МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности относительно запуска новой программы кредитования для Украины в режиме Stand-by. Договоренность предусматривает выделение $5 млрд и рассчитана на 18 месяцев.

В Фонде подчеркнули, что программа поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и в сфере здравоохранения.

В то же время в период с декабря 2020 года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы Stand-by в виртуальном режиме, однако соглашения на уровне персонала достигнуто не было.

Украина, в свою очередь, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

По словам советника главы Офиса президента и экс-министра экономики Тимофея Милованова, власти Украины рассчитывают, что смогут достичь договоренности с МВФ о получении нового транша кредита в начале лета.