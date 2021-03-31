Посол США объяснила, зачем Украине программы МВФ и Всемирного банка

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин пояснила, почему так важны для Украины денежные программы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом она рассказала в интервью "Итерфакс-Украина".

"Что касается наших "ожиданий". Я бы сказала, что на самом деле это не уместное слово, потому что мы сотрудничаем с Украиной, чтобы помочь ей построить экономику для своих нужд, чтобы она работала на благо украинскому народу, а, значит, чтобы Украина могла реализовывать собственные стремления. Это обоюдно выгодная ситуация. Потому что богатая, безопасная, мирная и демократическая Украина будет усиливать Европу и будет крепким партнером Соединенных Штатов", — отметила дипломат.

По ее словам, чтобы помочь Украине двигаться к членству в европейских и евроатлантических институциях, Украина требует больше прозрачности, меньше коррупции и лучшего бизнес-климата.

"Обязательства Украины по программам финансовой помощи МВФ, Всемирного банка и ЕС являются полезным путеводителем для нее. Изменения в этих направлениях помогут Украине стать современной западной страной, которую стремятся иметь украинцы", — подчеркнула Квин.

Ранее стало известно, что в Международном валютном фонде ожидают от Украины реализации оговоренных ранее структурных реформ, несмотря на сложные условия, обусловленные пандемией, чтобы обеспечить инклюзивный рост национальной экономики после кризиса.

Напомним, 21 мая 2020 года МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности относительно запуска новой программы кредитования для Украины в режиме Stand-by. Договоренность предусматривает выделение $5 млрд и рассчитана на 18 месяцев.

В Фонде подчеркнули, что программа поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и в сфере здравоохранения.

В то же время в период с декабря 2020 года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы Stand-by в виртуальном режиме, однако соглашения на уровне персонала достигнуто не было.

Украина, в свою очередь, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

По словам советника главы Офиса президента и экс-министра экономики Тимофея Милованова, власти Украины рассчитывают, что смогут достичь договоренности с МВФ о получении нового транша кредита в начале лета.