В НБУ рассказали, чем грозит Украине отказ от сотрудничества с МВФ

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявляет, что отказ Украины от сотрудничества с Международным валютным фондом приведет к росту расходов на обслуживание государственного долга, сокращению притока иностранных инвестиций и давлению на валютные резервы НБУ.

Об этом он написал в колонке для издания "Экономическая правда". По словам Сологуба, отказ от сотрудничества с МВФ возможен только при двух условиях.

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"Первое условие — сохранение очень благоприятной внешней среды для Украины. То есть, мировые цены на товары нашего экспорта должны быть очень высокими, а энергоресурсы — дешевыми", — отмел он.

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Также, по словам чиновника Нацбанка, на мировых финансовых рынках должен сохраняться высокий аппетит к инвестициям в страны с развивающимися экономиками, что позволит Украине финансировать дефицит бюджета путем внешних и внутренних заимствований.

"По моему мнению, эти предположения достаточно оптимистичны и противоречат последним тенденциям. Нефть и газ постепенно дорожают, что ухудшает условия торговли для Украины. По оценкам Национального банка, такая тенденция будет продолжаться", — считает замглавы НБУ.

Второе условие "жизни без МВФ", по словам Сологуба, заключается в изменениях в макроэкономической политике. По его мнению, отказ от сотрудничества с фондом скорее всего приведет к росту расходов на обслуживание госдолга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы НБУ.

"Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривни будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится. Ведь, как учат на первом курсе экономического факультета, бесплатных обедов не бывает. То есть, за все нужно платить", — подчеркнул Сологуб.

По оценке представителя Нацбанка, за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить "суверенную экономическую политику" Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты — инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса, а также и ростом процентных ставок, поскольку НБУ будет вынужден проводить жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

Отметим в то же время, что у Сологуба, как и у его коллеги Екатерины Рожковой, имеется публичный конфликт с непосредственным начальником — главой НБУ Кириллом Шевченко. Они даже требовали отменить вынесенный ему выговор, но в январе Сологубу суд в этом отказал. В то же время, к примеру, решение НБУ о повышении в марте учетной ставки до 6,5% Сологуб поддержал.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента и экс-министра экономики Тимофея Милованова, власти Украины рассчитывают, что смогут достичь договоренности с МВФ о получении нового транша кредита в начале лета.

Напомним также о недавнем назначении послом Украины в США экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, которое президент Владимир Зеленский мотивировал, в частности, ее хорошим знакомством с Министерством финансов США и МВФ, офис которого также расположен в Вашингтоне.