Конфликт в Нацбанке: Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ

Первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски об обжаловании выговора Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины.

Как отмечается в сообщении на сайте суда, сейчас он решает вопрос об открытии производств по этим искам.

"В указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета НБУ, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба. В то же время истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины", — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook связал подачу исков с ожиданием приезда в Украину миссии Международного валютного фонда.

"Должен обратить внимание, что у господ Рожковой и Сологуба было несколько месяцев на поиск конструктивной тональности отношений с Советом НБУ как со своим работодателем, или обжалования немотивированных, по их мнению, взысканий... Думаю, что неспроста иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ! Не забыли еще аналогичный демарш господина Смолия, когда были сорваны многомиллиардные заимствования под приемлемые проценты!" — написал он.

Данилишин напомнил, что Рожкова свое время была задействована в переговорных процедурах с руководством фонда и хорошо знает все чувствительные моменты взаимного общения "и, похоже, решила все эти знания задействовать".

По мнению главы совета регулятора, целью такого "юридического демарша" первой замглавы НБУ и ее соратника является ослабление позиций украинской стороны в переговорах с МВФ.

Напомним, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу. Глава НБУ Кирилл Шевченко, поддержавший указанное решение, позже уточнил, что решение было принято в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" Нацбанка.

20 октября правление Нацбанка лишило Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы. В новой структуре НБУ, утвержденной в декабре, за Рожковой закрепили финансово-административный и операционный блок.

После смены главы НБУ в июле 2020 года из старого состава правления регулятора на своих должностях остались лишь Сологуб и Рожкова.