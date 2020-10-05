Совет Нацбанка выразил недоверие замглавы НБУ Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщается на сайте регулятора.

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"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, (…) решил: объявить выговор Рожковой (…) и Сологубу. (…) Выразить недоверие (…) Рожковой и (…) Сологубу", — говорится в сообщении.

При этом указано, что соответствующие меры связаны с нарушениями "топ-менеджерами НБУ распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушениями требований КЗоТ Украины".

Ранее сообщалось, что между главой НБУ Кириллом Шевченко и Рожковой непростые отношения.

Как писала "Страна", в отличие от своих коллег, она отказывается писать заявление "по собственному желанию" (ранее уволились зампреды Сергей Холод и Роман Борисенко). У Рожковой контракт на 7 лет, и она не планирует покидать свою должность.

Известно, что Рожкова временно исполняла обязанности ушедшего с поста главы НБУ Якова Смолия.

Напомним, Верховная Рада утвердила кандидатуру бывшего нардепа от "Партии регионов" Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка вместо Веры Рычаковской.