Бывший регионал Горбаль снова вошел в состав Совета Нацбанка

Верховная Рада утвердила кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка вместо Веры Рычаковской.

Соответствующий проект постановления №4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины" поддержали 249 народных депутатов, передает "Минфин".

Согласно тексту проекта постановления, депутаты уволили Веру Рычаковскую с должности члена Совета Нацбанка. Причиной для этого стало окончание ее полномочий.

Ранее Василий Горбаль уже неоднократно входил в Совет Нацбанка.

Напомним, 9 сентября Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ.

Василий Горбаль — народный депутат Украины IV, V и VI созывов от Партии регионов; член Совета НБУ (2003 — 2005, 2007-2014 годы).

В 2010 году был председателем Львовской облгосадминистрации.

Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Кандидат юридических наук. Владеет английским, французским и немецким языками.