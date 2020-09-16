Политика и экономика 1 час назад

Бывший регионал Горбаль снова вошел в состав Совета Нацбанка

Ранее Василий Горбаль уже неоднократно входил в Совет Национального банка Украины

Василий Горбаль. Фото: Facebook/Ирина Говоруха Василий Горбаль. Фото: Facebook/Ирина Говоруха
Василий Горбаль. Фото: Facebook/Ирина Говоруха

Верховная Рада утвердила кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка вместо Веры Рычаковской.

Соответствующий проект постановления №4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины" поддержали 249 народных депутатов, передает "Минфин".

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Согласно тексту проекта постановления, депутаты уволили Веру Рычаковскую с должности члена Совета Нацбанка. Причиной для этого стало окончание ее полномочий.

Ранее Василий Горбаль уже неоднократно входил в Совет Нацбанка.

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Напомним, 9 сентября Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ.

Василий Горбаль — народный депутат Украины IV, V и VI созывов от Партии регионов; член Совета НБУ (2003 — 2005, 2007-2014 годы).

В 2010 году был председателем Львовской облгосадминистрации.

Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Кандидат юридических наук. Владеет английским, французским и немецким языками.

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