СМИ рассказали о скандальном "шлейфе" Кирилла Шевченко, который грозит независимости НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на уровне деклараций продолжает политику предшественника Якова Смолия по вопросу независимости регулятора, однако многие факты говорят, что он будет "не такой самостоятельно фигурой", а значит, не вполне независим в своих решениях будет и НБУ.

Об этом говорится в блоге политтехнолога Алексея Курпаса "Конец независимости НБУ при Кирилле Шевченко?" на сайте "Цензор.НЕТ".

Автор приводит в пример ситуацию с возможным запуском "печатного станка" в угоду запросам власти. Отраслевые аналитики указывают на причины возможных проблем.

"Учитывая содействие президента, которое предшествовало назначению главы НБУ, Кирилл Шевченко не может быть самостоятельной фигурой. При принятии решений, которые могут идти в разрез с программой НБУ, он их будет выполнять, зная, что его может ожидать судьба Якова Смолия. И главное для него — не перечить общей политике, которую проводит правительство", — цитирует Курпас аналитика Максима Пархоменко.

Как пишет автор, на сайте НБУ в биографии главы регулятора можно обнаружить пробел в трудовой деятельности с апреля 2010 по апрель 2011. Тогда Шевченко был причастен к падению "Терра-Банка" — он был его совладельцем, а затем главой, и "похоронил его путем вывода средств за рубеж". Причастен к деятельности "Терра Банка" он был с 2010 по 2014 — до отзыва у банка лицензии. В данных Единого госреестра судебных решений можно обнаружить информацию о производстве по выводу денег из "Терра Банка".

Шевченко стал акционером "Терра Банк" с партнером Вадимом Копыловым. Но в 2012 банк Шевченко с партнером продали, затем банк перепродали, а у Шевченко с номинальным владельцем Сергеем Клименко возник конфликт, приведший к краху банка. Клименко обвинял Шевченко в подделывании протокола заседаний набсовета банка. Тогда крупные клиенты сняли 100 млн грн, а Шевченко от имени жены Копылова Марины Ленинг и еще ряда клиентов дал добро на вывод еще 100 млн. 11 июля 2014 наблюдательный совет единогласно в экстренном порядке лишил Шевченко полномочий.

После краха "Терра банка" Шевченко избрали в правление "Укргазбанка", позже — он стал председателем его правления. Как пишет автор блога, в "Укргазбанке" при Шевченко в 2015-2018 могли проворачивать схему с выводом денег на 200 млн грн через ФЛП — было осуществлено порядка 40 транзакций от 10 до 14 млн грн на счета физлиц за услуги, которые те не оказывали. Так, одним из ФЛП была супруга "правой руки" Шевченко — Дениса Чернышова, работавшая парикмахером — она якобы зарегистрировалась как ФЛП, указав, что занимается рекламой. В 2016 "Укргазбанк" перечислил жене чиновника почти 375 тыс гривен, затем еще почти 5 млн. 18 июля 2017 женщина прекратила предпринимательскую деятельность.

Автор вспомнил, что Шевченко при поступлении на должность главы НБУ "забыл" указать в декларации средства и ценности на 100 млн грн.

"Эти эпизоды, вследствие того, что они до сих пор не завершены, могут быть использованы в качестве инструментов давления на главу Нацбанка. В собственных интересах Шевченко было бы поставить окончательную точку в вопросах с "Терра Банком", с "Укргазбанком" и ФЛП, сняв с себя обвинения. Однако, заметно, что это не в сфере его возможностей. Зато, похоже, есть те, кому выгодно держать главу НБУ в "подвешенном" состоянии. Можно ли в такой ситуации говорить о независимости Шевченко и всего регулятора — вопрос риторический", — отметил автор материала.