Mercedes в полцены: что дают сотрудникам НБУ за помощь в отставке Рожковой и Сологуба

Национальный банк Украины последние недели стал полем битвы между новым главой НБУ Кириллом Шевченко и остатками старой команды банка: Катериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, заместителями главы Нацбанка.

На стороне вторых, похоже, выступает Международный валютный фонд. Чтобы сравнять шансы, глава НБУ использует не только формальные инструменты. Изменения в декларациях некоторых сотрудников НБУ показывают, что помощь в "операции по зачистке" банка от представителей старой команды вознаграждается щедро и быстро. Правда, сомнительно с точки зрения законности: как выяснилось, ключевой фигурант "спецоперации", глава департамента НБУ, купил себе автомобиль Mersedes с "огромной скидкой" у человека, связанного с конвертцентрами.

Предыстория: глава НБУ Кирилл Шевченко готовит отставку Рожковой и Сологуба

5 октября Совет НБУ объявил выговор Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, сославшись на нарушение с их стороны политики "единого голоса". Формальной причиной послужили слова Сологуба и Рожковой о том, что доверие Международного валютного фонда к Национальному банку придется восстанавливать практически с нуля. Решение о вынесении выговора двум членам команды экс-главы НБУ Якова Смолия инициировал нынешний глава Кирилл Шевченко.

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности — это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке", — заявил тогда Шевченко.

Однако, постфактум выяснилось, что у Совета НБУ не было полномочий составлять такой документ. Этот орган не имеет в своём составе ни юридического отдела, ни департамента, который имел бы право написать подобный выговор. Более того: выговор стал беспрецедентным, так как ранее за публичные высказывания членов правления НБУ еще не пытались уволить.

Как стало известно Delo.ua, подготовку "выговора" Рожковой и Сологубу выполняли трое штатных работников Нацбанка — Владислав Бедненко, Виктор Григорчук и Александр Вавдийчик. Все трое действовали по указанию главы НБУ, Кирилла Шевченко, и получили за эту деятельность премии. Курировал процесс его ставленник и правая рука, глава Офиса правления Национального банка Александр Присяжнюк. А непосредственным исполнителем назначили начальника управления претензионно-исковой работы юрдепартамента Виктора Григорчука, очень заинтересованного сохранить свою должность после смены руководства юридического департамента. На него выпала самая сложная (и в моральном, и в юридическом смысле) часть работы. Логично, что и наградой ему стала не только премия.

Награды нашли героев

За 2 недели до вынесения выговора (то есть, когда юридические документы уже должны были готовиться, а лояльность Виктора Григорчука новому руководству уже была доказана), Григорчук купил внедорожник Mercedes-Benz GL 500 по беспрецедентно низкой цене. Или с такой же невероятной для рынка скидкой. Согласно декларации чиновника, эта покупка обошлась ему в 423 тысячи гривен, то есть примерно 15 тысяч долларов США.

Однако, на соответствующих сайтах по продаже б/у автомобилей рыночная цена на автомобиль данной марки 2013 года выпуска стартует с минимум $30 тысяч. Максимум же составляет и вовсе $75 тысяч. В результате изучения данных агрегаторов объявлений нам удалось установить, какой именно автомобиль купил Григорчук, и даже найти объявления о продаже этого автомобиля.

Как видим, этот конкретный автомобиль продавался за $33 300. Аналогичное объявление по продаже этого автомобиля было и на сайте https://auto.ria.com/. Однако оно уже удалено и осталось только в кеше агрегаторов. Там цена этого автомобиля составляла вовсе $39 300.

Этот автомобиль — одна из топовых версий Mercedes-Benz GL 500 2013 с салоном DESIGNO и множеством опций. Стоимость некоторых моделей Mercedes-Benz GL 500 2013 с салоном DESIGNO достигает 50-70 тысяч долларов, так что представляется сомнительным, что неангажированный продавец мог бы продать его за 15 тысяч долларов Григорчуку, если ранее продавал за 33-39 тысяч долларов.

По какой же тогда причине гражданин Петр Лукьяненко сделал чиновнику такую щедрую скидку?

Благодетель и фигурант криминального производства

Человек с именем Лукьяненко Петр Евгеньевич является учредителем и директором сразу нескольких фирм. В частности, Лукьяненко Петр Евгеньевич числится директором ООО "Техметромбуд".

Известно, что ООО "Техметромбуд" является фигурантом уголовного производства №42016000000002035 от 4 августа 2016 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 364 и 212 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением и уклонение от уплаты налогов". Согласно материалам дела, ООО "Техметпромбуд" числится среди компаний, которые были бенефициарами формирования налогового кредита за счет рисковой группы товаров от прокладок конвертационного центра на сумму более 500 миллионов гривен.

"В ходе досудебного расследования данного уголовного производства установлена организованная преступная группировка, члены которой причастны к внедрению противоправных финансовых механизмов, направленных на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные субъекты хозяйственной деятельности и хищения государственных/бюджетных средств при содействии должностных лиц ГУ ДФС в городе Киеве и Донецкой области. Так, организаторы конвертационного центра, используя предприятия с признаками фиктивности, заключают формальные договоры купли-продажи фактически несуществующих товаров и выписывают соответствующие налоговые накладные, чем фактически формируют налоговый лимит на счетах ряда предприятий Киевского региона только в базе ДФС, что позволяет последним увеличивать валовые расходы и уклоняться от налогообложения", — говорится в судебном реестре.

Тем не менее, несмотря на такую репутацию, в 2019 году "Техметпромбуд" выиграл тендер КП "Киевский метрополитен" на сумму 1 294 000 грн.

Почему же Петр Лукьяненко, указанный в декларации сотрудника Национального банка Украины Виктора Григорчука как продавец автомобиля, был настолько щедр, что отдал ему свой Merсedes за полцены? Мы спросили самого Петра Лукьяненко, позвонив ему по номеру, указанному на сайте продажи автомобилей.

В ответ на звонок Петр Евгеньевич заверил, что продал указанный Merсedes "крепко за 30 тысяч долларов". В ответ на вопрос, почему в таком случае Григорчук задекларировал купленный у него автомобиль за 15 тысяч долларов, продавец машины начал уклонятся от четких формулировок.

"Это вопрос к кому? Я ж не указывал в декларации, задайте его (это вопрос) Григорчуку... Если он указал за 15 в декларации, значит за 15", — ответил Петр Лукьяненко.

При этом он стал активно расхваливать Виктора Григорчука как чиновника, несколько раз повторив, что таких бы на госслужбе побольше.

"Но если вы говорите про Григорчука Виктора, который работает в Национальном банке, то прекрасный парень, на которого надо ровняться. Я много читал его статей, молодец, правильный человек на правильном месте, с точки зрения государства. В отличие от многих современных чиновников", — сказал Лукьяненко.

На вопрос о том, является ли он директором ООО "Техметпромбуд", он ответил: "Возможно, вам зачем?".

Спросить, как так случилось, что продавец автомобиля продавал его за 30 с лишним тысяч долларов, а чиновник Нацбанка купил его только за 15 тысяч, у самого Виктора Григорчука не удалось — на момент выхода публикации не удалось он не отвечал на телефонные звонки. Однако, редакция Delo.ua готова предоставить ему слово по поводу данной странной истории.

Что же имеем в итоге на данный момент? Один из топ-чиновником Национального банка Украины покупает по явно заниженной минимум вполовину цене автомобиль у фигуранта уголовного производства, связанного с конвертационными центрами и уклонением от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. Делает он это как раз перед тем, как совершить сомнительные с точки зрения закона действия в интересах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко по разработке выговора Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Такие практики в Национальном банке — вещь, о которой мы, казалось бы, давно забыли. Однако никакие реформы не являются необратимыми. Сутью реформ НБУ, которые проводились с 2015 года в постоянном партнерстве с МВФ и другими международными финансовыми институциями, было устранение конфликта интересов и отсутствие пирамидальных коррупционных структур на уровне механизмов управления Нацбанком. Похоже, демонтаж этих структур становится основной политикой нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко.