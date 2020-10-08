"Нарушили политику "единого голоса": глава НБУ о недоверии Рожковой и Сологубу

Выговор и заявленное недоверие двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу высказанные на заседании Рады Национального банка 2 октября прокомментировал в интервью zn.ua сам глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности — это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того как я начал работать в Национальном банке. Несмотря на это, стратегия является обязательной к исполнению для всех работников НБУ без исключения", — заявил Кирилл Шевченко.

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Одним из принципов такой стратегии глава НБУ назвал политику "единого голоса" (One voice policy). "Это означает, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует в участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка. К тому же, высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас", — говорит Шевченко.

Тем не менее, отметим, многие эксперты считают, что именно выговор и заявленное недоверие двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу могут негативно сказаться на взаимоотношениях Украины с ее международными партнерами.

Так, в частности, в комментарии Delo.ua финансовый аналитик Алексей Кущ последние события в НБУ, связанные с тем, что двум членам правления вынесены выговоры и недоверие назвал нарушением сотрудничества с МВФ. "С точки зрения МВФ это воспринимается как абсолютный нонсенс. Честно говоря, я никогда не был сторонником Рожковой в части того, как она занималась регулированием банковской системы, ни Сологуба в части его концепции монетарной политики, однако, то, как с ними сейчас поступают это серьезной признак болезни нашей политической системы и признак болезни самого НБУ. Это какой-то совковый подход — собрания трудовых коллективов, на которых партийцы выносят предупреждение о неполном служебном соответствии. Для МВФ независимость НБУ очень важна и то, что сейчас происходит в стенах НБУ, является резким подрывом взаимодействия Украины с МВФ", — говорит Кущ.

Отметим, сама Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб назвали историю со своим выговором победой прошлого над будущим.