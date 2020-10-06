"Це перемога минулого над майбутнім": Рожкова і Сологуб відреагували на догани Ради НБУ

Повідомлення про те, що Рада Національного банку України за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, вирішила оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику Голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу першим опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Реакція самих Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба на рішення Ради НБУ з'явилася вже 6 жовтня зранку.

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"Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ — це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором". Тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін", — написала Катерина Рожкова на своїй сторінці в Facebook.

Водночас, посилаючись на свої "джерела", деякі ЗМІ опублікували інформацію, що ініціатива такого рішення виходила від члена Ради НБУ Віталія Шапрана. Останній на своїй сторінці в Facebook відреагував на неї досить емоційно.

"Нові технології викладення матеріалів в дії. Креативненько. Навіщо Вам офіційні спікери та робота з джерелами інформації. Тепер у нас з Вами є Воно (джерело). Знайомтесь. Воно (джерело) — проХфесор по всіх питаннях. Воно знає, що відбувається на засіданні Ради НБУ (як голосує Голова НБУ, що пропонує Віталій Шапран), Воно знає, яке рішення законне, а яке — незаконне, Воно здатне оцінити, хто як голосував і хто що пропонував. Звертайтесь до Воно — і ви відразу зможете потрапити у задзеркалля", — написав Шапран.

Член Ради НБУ також зазначив, що жоден Закон в Україні не забороняє Раді НБУ висловити довіру або недовіру членам Правління, зважаючи на те, що саме Рада НБУ призначає та звільняє членів Правління НБУ за поданням голови НБУ, та оцінює роботу Правління в окремих сегментах роботи НБУ.

"Інша справа — це правові наслідки такого рішення. Зверну увагу, що голова НБУ на засіданні 2 жовтня 2020 року не надсилав подання на звільнення пані Рожкової та пана Сологуба, а Рада НБУ не розглядала питання про відставку жодного з членів Правління. На мою думку, рішення Ради НБУ 2 жовтня 2020 року носили суто виховний (педагогічний) характер", — зауважив Шапран.

Також Віталій Шапран заперечив вплив на рішення НБУ зі сторони декого з олігархів і вважає його досить м'яким.

"Якщо б на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, то просто вже звільнили б всіх старих членів правління та набрали нових. А так я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-их роках декого з членів Правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни. Так сподіваюсь років за 10-15 ми до живемо і до кращих європейських стандартів, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатись саботажем та іншими неприємними речами зсередини", — написав член Ради НБУ.

На ескападу Віталія Шапрана в соцмережі Катерина Рожкова також відреагувала. "Залишимо юристам оцінку правових наслідків і наявність у Ради НБУ повноважень для ухвалення таких рішень. З огляду на позицію окремих членів Ради НБУ у соцмережах, це про "високі стандарти корпоративного управління". Дозволю собі процитувати пана Шапрана: "У лихих 90-их роках декого з членів Правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана)...". Враховуючи кількість погроз, що я отримую, слова цього захисника кодексу етики працівника НБУ можуть бути трактовані неоднозначно. У підсумку вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду".

Про те, що повноважень для того, щоб висловлювати догану і недовіру членам правління НБУ, Рада НБУ не має, заявив фінансовий аналітик і інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Рада НБУ винесла догану Рожковій і Сологубу. Після цього Рада НБУ визначила Єрмака володарем Оскара за найкращий фільм і номінувала Зеленського на нобелівську премію з медицини за відкритяя позитивного впливу асфальту на боротьбу з вірусами. Повноваження у Ради на це такі ж", — написав він у Twitter.

"Не знаю як на Нобелівську, а от на Ігнобелівську премію з економіки поки що не бачу кращих кандидатів ніж Рада НБУ", — відреагував на цей пост сам Дмитро Сологуб. Він також зазначив, що прозорість є однією з п'яти цінностей НБУ.

"Саме за це ми отримали престижну нагороду у 2019 році. Тому виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації навіть якщо інтерв'ю для Interfax та коментар для KyivPost не сподобались багатьом у владних кабінетах", — написав він.

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В той же час Сергій Фурса назвав рішення Ради НБУ "дуже вчасним".

"І найкраще. Це таймінг цього рішення. Напередодні саміту з ЄС. Де Зеленського і так мають витягти з його теплої ванночки і влаштувати холодний душ. А в четвер президент Зеленський приймає участь у зустрічі з інвесторами, яких будуть переконувати, що українські єврооблігації це чудова інвестиція і треба ще дати в борг Україні, не зважаючи на проблеми з МВФ. Бо гроші дуже потрібні. Бо дефіцит бюджету. Бо співпраця з МВФ заморожена. Бо довіри нема. І от оці інвестори, які прийдуть на зустріч із Зеленським, дуже поважають і пана Сологуба і пані Рожкову. Прям сильно. Для них Нацбанк завжди залишався острівком здорового глузду в Україні. І їх треба буде президенту переконати, що нема політичного тиску на НБУ. Цікавий план. Прям дуже цікавий. І якщо хтось хотів підштовхнути Україну до ідеї взяти гроші в Путіна, а не на ринку, то таймінг ідеальний. Але вже немає сил гадати, це просто від дурості робиться, чи за тайним планом Коломойського і Кремля. Бо байдуже. Результат все рівно один і той самий", — написав він на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб — єдині хто залишився працювати в керівництві Національного банку України з команди екс-голів НБУ Гонтаревої-Смолія.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада підтримала кандидатуру Кирила Шевченко на пост голови Національного банку України.