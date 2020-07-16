Верховная Рада избрала нового главу Нацбанка

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины (НБУ).

За соответствующее решение проголосовали 332 депутата.

Перед этим Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал народным депутатам поддержать кандидатуру председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить председателем Национального банка Украины главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Как ранее сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

Свое решение он объяснил системным политическим давлением на него и на Нацбанк в целом.

СПРАВКА

Кирилл Шевченко родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года в российском городе Тула. Окончил Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ) по специальности "Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности". Работал в харьковском филиале Украинского кредитного банка, в харьковском филиале "Райффайзен Банк Аваль", в столичном коммерческом банке "Финансы и кредит".

В 2006 году Кирилл Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины, задачей которого было рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, собранных от размещения своих облигаций путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов. Несколько месяцев 2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, занимавшей тогда пост Премьер-министра Украины.

До октября 2014 года Шевченко работал советником председателя правления ПАТ "Государственный Сбербанк Украины". В "Укргазбанк" Шевченко пришел в 2009 году в качестве члена наблюдательного совета, которым был до 2010 года. После небольшого перерыва, в 2014 году, он занял должность первого зампредседателя правления "Укргазбанка", а уже в 2015 году, на конкурсной основе, стал председателем правления.

Как известно "Укргазбанк" — национализированный государственный банк, 94,94% акций которого принадлежат Министерству финансов Украины. За первые два месяца 2020 года чистая прибыль "Укргазбанка" составила 294 млн грн, что в пять раз больше запланированного.