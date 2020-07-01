Глава НБУ Смолий подал в отставку

Председатель Нвационального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

"На протяжении продолжительного времени на Национальный банк осуществляется системное политическое давление. Это делает невозможным исполнение мною, как председателем, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаемодействию с другими государственными органами", — передает пресс-слуюда НБУ слова Смолия.

Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

Ранее, НБУ уже выступил с демаршем в адрес Совета Нацбанка. Совет не хотел повторно назначать Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ, не смотря на то, что на его кандидатуре настаивал Смолий.

Напомним, Яков Смолий возглавил НБУ 11 мая 2017 года в качестве исполняющего обязанности главы центробанка. А с 15 марта 2018 года он занял это кресло, как полновесный председатель. В Нацбанке Смолий начал работать в 2014 году при Валерии Гонтаревой.

Собственно, до Смолия Гонтарева и возглавляла НБУ, у которой Смолий был сначала заместителем, потом, первым замом. При Гонтаревой же в НБУ пришла Екатерина Рожкова, которая при Гонтаревой была зампредседателя НБУ, а при Смолие стала первым заместителем председателя Нацбанка. Ей же, в случае удовлетворения заявления Смолия, придется руководить регулятором до назначения нового председателя или другого исполняющего обязанности.

Чурий также пришел в НБУ при Гонтаревой. Он стал заместителем председателя Нацбанка в 2015 году, а перед этим работал в "ВТБ Банке".