Нацбанк заявил о политической мотивированности Совета НБУ

Совет Национального банка безосновательно не рассмотрел повторное назначение Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ.

Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

"Сегодня во время очередного заседания Совет НБУ безосновательно, в нарушение закона Украины "О Национальном банке Украины" и регламента Совета НБУ, отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка на повторный срок, продолжительностью 7 лет, несмотря на то, что его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

"Представление о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ на второй срок подряд с 11 июля 2020 года было внесено главой Нацбанка в Совет НБУ 19 июня 2020 года с соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения", — заверили в регуляторе.

В заявлении также говорится, что Совет НБУ "без надлежащего обоснования причин отказался вынести этот вопрос на повестку дня сегодняшнего заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ".

Указано, что во время голосования лишь 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение этого вопроса в ходе заседания.

"Необоснованный отказ поставить эту кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение. Глава НБУ планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 года для рассмотрения вопроса о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ", — добавили в Нацбанке.

Как известно, Олег Чурий занимает должность заместителя председателя Национального банка Украины с июня 2015 года. До этого он был директором Департамента открытых рынков НБУ.

К сфере управления Чурия относятся вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария Национального банка.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов (International Credit Union Regulators Network (ICURN) благодаря содействию проекта технической помощи USAID CAP.