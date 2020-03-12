  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

Шевченко: С начала года Укргазбанк заработал почти 300 млн грн прибыли

Такой показатель в пять раз превышает запланированный

Шевченко: С начала года Укргазбанк заработал почти 300 млн грн прибыли Шевченко: С начала года Укргазбанк заработал почти 300 млн грн прибыли
Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

По состоянию на 1 марта 2020 года чистая прибыль Укргазбанка составила 294 млн грн, что в пять раз превышает запланированный показатель. За январь банк заработал 134 млн грн.

"В этом году мы планируем сосредоточиться на кредитовании предприятий, задействованных в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, а также муниципалитетов. Особое внимание, конечно, мы уделим поддержке малого и среднего бизнеса, а также диджитализации услуг для них. Что же касается украинцев, то для них мы будем делать условия ипотечного кредитования более доступными", — поделился планами председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, прибыль Укргазбанка за 2019 год превысила 1 млрд грн.

Кратко и по делу в Telegram

Отметим, ранее в банке сообщали, что благодаря экологическому продукту Укргазбанка "ЭКО-депозит", средства которого направляются исключительно на финансирование проектов по защите окружающей среды, уже более 2,7 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины.

При этом, по данным банкиров больше всего экологически сознательных вкладчиков живет в столице, Черкасской и Полтавской областях.

Читайте также:
Шевченко: Более полутысячи украинских семей купили новое жилье благодаря Укргазбанку

Также в Укргазбанке заявляли, что по состоянию на февраль 2020 года финучреждение выдало 540 кредитов украинцам на сумму почти 300 млн грн на приобретение жилья на первичном рынке.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина почти на треть увеличила выручку от экспорта электроэнергии
Украина почти на треть увеличила выручку от экспорта электроэнергии
"Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки из 100% хлопка
"Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки из 100% хлопка
"Надо следить за ситуацией и принимать соответствующие антикризисные меры" — Дан Бронштейн
"Надо следить за ситуацией и принимать соответствующие антикризисные меры" — Дан Бронштейн
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. В Украине начали дешеветь бензин и дизтопливо

  2. Коронавирус в Украине: по всей стране ввели карантин

  3. У Зеленского отчитались о результатах встречи в Минске

  4. На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО)

  5. Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах

Загрузка...