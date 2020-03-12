Шевченко: С начала года Укргазбанк заработал почти 300 млн грн прибыли

По состоянию на 1 марта 2020 года чистая прибыль Укргазбанка составила 294 млн грн, что в пять раз превышает запланированный показатель. За январь банк заработал 134 млн грн.

"В этом году мы планируем сосредоточиться на кредитовании предприятий, задействованных в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, а также муниципалитетов. Особое внимание, конечно, мы уделим поддержке малого и среднего бизнеса, а также диджитализации услуг для них. Что же касается украинцев, то для них мы будем делать условия ипотечного кредитования более доступными", — поделился планами председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, прибыль Укргазбанка за 2019 год превысила 1 млрд грн.

Отметим, ранее в банке сообщали, что благодаря экологическому продукту Укргазбанка "ЭКО-депозит", средства которого направляются исключительно на финансирование проектов по защите окружающей среды, уже более 2,7 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины.

При этом, по данным банкиров больше всего экологически сознательных вкладчиков живет в столице, Черкасской и Полтавской областях.

Также в Укргазбанке заявляли, что по состоянию на февраль 2020 года финучреждение выдало 540 кредитов украинцам на сумму почти 300 млн грн на приобретение жилья на первичном рынке.