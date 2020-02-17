Шевченко: Более полутысячи украинских семей купили новое жилье благодаря Укргазбанку

Состоянием на февраль 2020 года государственный Укргазбанк выдал 540 кредитов украинцам на сумму почти 300 млн грн на приобретение жилья на первичном рынке. Такое стремительное развитие ипотечного кредитования стало возможным благодаря партнерству с застройщиками и доступным условиям финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

В частности, украинцы получали кредиты на жилье на первичном рынке по специальным партнерским условиям. Наиболее популярный срок кредитования — 10 лет. Банк также разработал специальные условия для заемщиков на приобретение жилья в новостройках, которые находились на начальных стадиях строительства.

Для того, чтобы существенно уменьшить нагрузку на семейный бюджет, банк предлагает минимальную ставку на первый год кредитования от 0,01% годовых.

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Укргазбанк всегда открыт к сотрудничеству с новыми застройщиками, так как обладает достаточным ресурсом для кредитования и многолетним опытом работы. Банк тщательно отбирает партнеров и не готов работать с застройщиками, которые имеют отрицательную деловую репутацию, не имеют опыта введения в эксплуатацию объектов собственного строительства, не имеют полного пакета разрешительной документации или имеют негативное финансовое состояние.

"За 2018-2019 годы мы выполнили действительно колоссальную работу по созданию новых лояльных партнерских программ с застройщиками, чтобы сделать эти кредиты максимально доступными для украинских семей. Сейчас мы сотрудничаем с 20 компаниями-застройщиками. Партнеров отбираем очень тщательно, поскольку их надежность — это безопасность наших клиентов. Мы не сотрудничаем с застройщиками, у которых есть замороженные объекты, нет опыта введения в эксплуатацию объектов собственного строительства и теми, кто не могут предоставить полный пакет разрешительной документации или находятся в плохом финансовом состоянии. Это огромная социальная ответственность. Среди наших партнеров только лидеры рынка недвижимости", — отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По оценкам банкира, клиенты по-прежнему стремятся купить недвижимость на начальном этапе, когда цена меньше, а скидка на покупку — больше, а наибольший спрос наблюдается на квартиры небольших площадей с компактными планировочными решениями.

"Кроме того, на разных этапах строительства цена может увеличиваться, поскольку есть риск повышения стоимости стройматериалов и других расходных статей застройщика. Именно поэтому наиболее популярные программы кредитования — это первичный рынок. Новостройки эконом-класса в Киеве занимают более 50% всего рынка первичного жилья. Наибольшим спросом сейчас пользуются небольшие квартиры", — отметил председатель правления Укргазбанка.