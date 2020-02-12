Шевченко: теперь максимальная сумма ипотечного кредита в Укргазбанке составляет 5 млн грн

Глава правления государственного Укргазбанка сообщает, что финучреждение разработало специальные условия кредитования украинцев на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. По его словам, теперь максимальная сумма такого кредита составляет 5 млн грн.

Как говорится на сайте Укргазбанка, украинцы уже получили более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. По данным банкиров чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра.

"Укргазбанк уделяет большое внимание именно ипотечному кредитованию. Мы создали первый в Украине ипотечный офис для того, чтобы собственное жилье стало доступным для большинства украинских семей. Кредиты на ипотеку мы предоставляем в национальной валюте, а обеспечением по кредиту выступает недвижимое имущество, приобретаемое за счет кредита. Максимальный срок кредитования 20 лет, но по нашей статистике, клиенты возвращают кредит за 10 лет. Кстати, более 40% заявок на ипотеку мы получаем от жителей столицы", — отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос — от 20% от стоимости жилья.

По информации финучреждения, заполнить заявку на кредит можно на сайте, а дальше — получить свой ипотечный сертификат.

Напомним, в конце января глава правления Укргазбанка сообщил о старте работы первого в Украине ипотечного офиса с доступными условиями кредитования.