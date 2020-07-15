Зеленский хочет, чтобы Нацбанк возглавил глава Укргазбанка Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить председателем Национального банка Украины главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Проект соответствующего постановления Зеленский внес вечером 15 июля в Раду. Согласно данным официального сайта украинского парламента, проект уже направлен на рассмотрение профильного комитета Рады.

О том, что Шевченко — самый вероятный кандидат на эту должность, сообщалось еще 2 июля, на следующий день после заявления Якова Смолия о сложении своих полномочий. Тогда об этом заявил народный депутат от фракции "Голос", заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По информации "Лига.нет", голосование за кандидатуру Шевченко в парламенте состоится уже завтра, 16 июля, в 9 утра. При этом кандидата не будут представлять руководителям парламентских фракций, как обычно происходит с назначениями топ-уровня, заявил изданию нардеп Железняк.

Напомним, как ранее сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением на него и на Нацбанк в целом.

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СПРАВКА

Кирилл Шевченко родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года в российском городе Тула. Окончил Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ) по специальности "Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности". Работал в харьковском филиале Украинского кредитного банка, в харьковском филиале "Райффайзен Банк Аваль", в столичном коммерческом банке "Финансы и кредит".