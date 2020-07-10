Кто возглавит Нацбанк Украины после Смолия: семь кандидатур и три основные задачи

Главной интригой последних дней остается вопрос — кто же возглавит Национальный банк Украины? Предыдущий руководитель Яков Смолий подал в отставку 1 июля из-за "систематического политического давления". Президент Владимир Зеленский и Верховная Рада задерживать его не стали и уволили уже через пару дней.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, когда состоится громкое назначение, кто сегодня претендует на пост руководителя Нацбанка и с какими вызовами он столкнется.

По закону, главного банкира Украины назначает парламент, которому кандидатуру предлагает президент. Времени у гаранта и народных депутатов осталось не много — следующая пленарная неделя (с 14 по 17 июля) будет последней в этой сессии. Другая сложность в том, что Верховная Рада погрязла в правках к законопроекту об игорном бизнесе. Их больше 3,5 тысяч, а средняя скорость нардепов — 200 штук за два дня. Именно по этой причине, под увольнение Смолия "Слуге народа" пришлось 4 июля созвать внеочередное заседание.

Теоретически, трюк монобольшинство может провернуть и для выбора нового председателя Нацбанка. Более того, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук процесс уже запущен. "Несмотря на то, что привычная работа парламента парализована тысячами поправок в закон об игорном бизнесе, мы должны принимать важные для страны решения. Поэтому мы с коллегами начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания. Планируем его во вторник, 14 июля", — отметила она.

Хотя в списке документов, которые должны рассмотреть на этом заседании народные депутаты, кадровых вопросов нет, Зеленский все еще может успеть подать свою кандидатуру в парламент. Другой дедлайн президента назвал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев — 17 июля. Как верно заметил нардеп, это последний день сессии и "уйти на каникулы с неутвержденным главой — опасно для рынка". В этом случае сработает сценарий турборежима: гарант в самый последний момент предложит кандидатуру — монобольшинство с легкой руки спикера ВР Дмитрия Разумкова соберет внеочередное заседание — парламент назначит нового главу регулятора — народные депутаты разойдутся до сентября.

Кандидатуры: банкиры, экс-министры и руководство МВФ

Остается вопрос — кто же возглавит Нацбанк? Спустя несколько часов после увольнения Смолия Зеленский признался, что у него лежат три списка кандидатов, сформированные после встреч с представителями государственных и коммерческих банков страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о шорт-листе и пообещал, что "сюрпризов относительно назначения нового руководителя не будет". На протяжении последних недель и даже месяцев среди претендентов звучали самые разные фамилии — Гетьманцева, одиозного нардепа Александра Дубинского и даже экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Однако сегодня дискуссия сосредоточилась вокруг семи человек.

Часто наиболее вероятным кандидатом называют нынешнего председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. Он начал карьеру банкира в 1994 году в харьковском филиале Украинского кредитного банка, после были "Райффайзен Банк Аваль" и "Финансы и кредит". В 2004 году он возглавил Государственное ипотечное учреждение, какое-то время работал советником у премьер-министра Юлии Тимошенко и, вплоть до осени 2014-го, был советником главы правления "Ощадбанка". В том же году Шевченко занял должность первого зампредседателя правления "Укргазбанка" (на 94,94% принадлежит Министерству финансов), хотя уже в 2015 году стал председателем его правления. Параллельно является страстным альпинистом, покорившим высочайшую вершину Европы Эльбрус.

Но если говорить о переходе Шевченко в НБУ, есть два важных нюанса. Первый — в марте этого года набсовет "Укргазбанка" продлил его полномочия еще на пять лет. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что за первые два месяца 2020 года чистая прибыль "Укргазбанка" составила 294 млн грн (в пять раз больше запланированной). Второй — в самом банке туманно отмечают, что Шевченко все еще у них работает.

Второй человек, имя которого примеряют к посту руководителя НБУ — глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Министр экономики времен второго премьерства Юлии Тимошенко, профессор Киевского национального экономического университета, автор более 350 научных работ, а также диссидент, который прятался от Генеральной прокуратуры в Чехии и первым из граждан Украины получил политическое убежище в стране Евросоюза. На слова Смолия о политическом давлении Данилишин ответил удивлением, подчеркнув — ни он, ни другие члены совета НБУ такого давления не испытывали. Более того, он указал на избирательность применения монетарных инструментов бывшего руководителя и недостаточно активную деятельность.

Впрочем, кандидатура Данилишина может не устроить международных партнеров Украины, в частности МВФ. Фонд долгое время добивался принятия так называемого "антиколомойского" закона. Смолий, уже будучи почти уволенным, признался — глава совета неоднократно публично говорил о своей позиции по переговорам с бывшими собственниками ПриватБанка и едва ли не предлагал вернуть его им. Данилишин в начале года действительно призывал к диалогу с олигархом Игорем Коломойским по вопросу ПриватБанка, а вероятность возвращения структуры бизнесмену описывал фразой "шанс есть всегда у всех". Хотя политолог Владимир Фесенко отмечает: говорить о том, что Данилишин является человеком Коломойского — серьезное упрощение.

"Мне кажется, нужно учитывать личные политические амбиции господина Данилишина. Он был в свое время министром, сейчас претендует на статус президента НАНУ. Не исключаю, что он хочет стать и главой НБУ", — говорит эксперт.

Третий фаворит гонки — Владимир Лавренчук. Он в банковской сфере с 1982 года и даже занимал пост экономиста в Украинской республиканской конторе Госбанка СССР. После, вплоть до 1997 года, работал на разных должностях в "Ощадбанке", а с 2005 года по 2019-й руководил крупнейшим частным банком Украины "Райффайзен Банк Аваль". Известен также тем, что в 2015 году выпустил рок-оперу о Евромайдане, а в 2017 году значился претендентом на пост главы Нацбанка после отставки Велерии Гонтаревой. Хотя сам Лавренчук сегодня не считает, что может возглавить НБУ. Во-первых, по его словам, давление на Смолия говорит о попытках привнести в политику регулятора опасные изменения для украинской экономики. Во-вторых, он ассоциирует свое видение со стратегией Гонтаревой и Смолия, называя ее верной.

Следующие три фамилии тоже активно циркулируют в СМИ, однако, похоже, у них шансов гораздо меньше, чем у альпиниста, диссидента или автора рок-оперы. Говорят, например, об экс-министре экономики и президенте Киевской школы экономики Тимофее Милованове. Но он возглавить НБУ не сможет из-за законодательства — как отмечает сам экономист, есть закон о НБУ и Кабмине, который требует, чтобы человек после окончания срока полномочий министра "подождал" один год. Фактически, о Милованове, как главе Нацбанка можно будет говорить только в марте 2021-го.

Пятый претендент — заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Он работал преподавателем банковского анализа, финдиректором "УниКредит Банка" и даже членом правления НБУ при Гонтаревой. На пути у Рашкована может стать активная поддержка Смолия и репутация сторонника пятого президента Украины Петра Порошенко — между собой народные депутаты от "Слуга народа" Рашкована прямо называют "пропетиным". По мнению представителя МВФ, во время работы последнего Нацбанк в 2019 году стал самым прозрачный банком в мире, учетная ставка в 6% оказалась самой низкой в истории независимой Украины, а общество теперь знает реальных собственников всех украинских банков.

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Реже остальных звучит имя действующего зампредседателя НБУ Дмитрия Сологуба, который в центробанке отвечает за за монетарную политику и руководит несколькими департаментами (статистики и отчетности, монетарной политики и экономического анализа, финансовой стабильности). Наконец, экономист Михаил Кухар в комментарии "Украинским новостям" назвал седьмого претендента — Сергея Круглика. Последний работал на различных должностях в НБУ и МИДе с 1993 по 2016 год и больше десяти лет возглавлял международный департамент и департамент международных банковских связей НБУ. При этом, по словам Кухара, Круглик "имеет самые высокие шансы на успех".

Пока мало кто берется сказать точно, на кого конкретно падет выбор Зеленского. Народный депутат от "СН" Людмила Буймистер вообще предлагает провести праймериз среди кандидатов. Министр финансов Сергей Марченко убежден, что Нацбанк должен возглавить "банкир, макроэкономист и профессиональный дипломат, у которого есть доверие всей банковской системы", а министр экономического развития Игорь Петрашко считает — этот человек не должен быть слишком консервативным. Впрочем, независимо от кандидатуры, новому руководителю НБУ нужно будет разобраться с обязательным минимумом.

Задачи главного банкира: печатный станок и идеология команды

В первую очередь, придется решить вопрос независимости. За несколько минут до своей отставки Яков Смолий с трибуны парламента заявил — на него давили "с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочных, простых победах и могут дорого стоить украинской экономике". В то же время независимость одно из ключевых требований МВФ. В организации прямо говорят — во время работы Смолия удалось достичь ценовой стабильности и следующему руководителю Нацбанка нужно оставаться преданным реформам банковского сектора.

"Независимость НБУ, которую должно обеспечить новое руководство, находится в центре программы, которую поддерживает МВФ", — отметили в фонде.

Задача может оказаться непростой, учитывая последние заявление президента. На встрече с бизнесменами Черновецкой области он пожаловался: "Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем — как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30?". На встрече с бизнесменами Волынской области он добавил — есть некоторая зарегулированность процессов, а у Нацбанка очень жесткая монетарная политика.

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Второй сложный вопрос касается пресловутого печатного станка. Там же, за трибуной Верховной Рады, Смолий подчеркнул — уже год на совещаниях в сторону Национального банка звучали призывы "залить экономику деньгами". Последней об этом в публичной плоскости говорила нардеп Буймистер, которая по совместительству является секретарем рабочей группы по наработке мероприятий по экономическому развитию. Пожаловавшись, что "украинская экономика падает в пропасть" она предложила эмиссию, с помощью которой можно будет раздать по 3 тысячи грн каждому украинцу. Если опираться на данные гибридной переписи населения экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, которые он представил в декабре прошлого года, на эти цели понадобиться почти 112 млрд грн. О том, чем грозит такой подход эксперты неоднократно рассказывали журналистам Delo.ua.

Третья основная задача, по мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, — кадровая политика. Эксперт отмечает, что новый руководитель Нацбанка зайдет в структуру, которая была сформирована командой Петра Порошенко и внешними партнерами Украины. Поэтому фактически заместители и директора департаментов будут не его командой.

"Более того многие из этих людей будут идеологическими противниками новой монетарной политики. Мы же видим что говорит президент. Он говорит — надо ослаблять курс, НБУ должен создать условия для кредитовая экономики. Другую модель президент предлагает. И под эту модель нужна команда единомышленников. Поэтому перед новым главой Нацбанка будет остро стоять кадровая проблема", — говорит Бортник.

И, судя по всему, формирование этой команды уже на начальном этапе. Напомним, что совет Нацбанка уже дважды отказался на переназначить должность заместителя главы НБУ Олега Чурия, который занимает пост заместителя председателя Национального банка Украины с июня 2015 года. Более того, член совета НБУ Виталий Шапран заявил о попытке обмана совета при попытке утвердить Чурия на второй срок. По словам Шапрана, он намерен инициировать расследование этих обстоятельств и наказать виновных.

Илья Требор, специально для Delo.ua