Гривня второй день падает после отставки главы НБУ

2 июля регулятор пытался удержать девальвацию гривни, вливая валюту на рынок для купирования сильного спроса. Сегодня, согласно информации участников торгов, на межбанке не так "жарко" как вчера. Крупные игроки не спешат выходить на рынок с большими объемами. В начале первой половины дня идут торги по лотам до 500-700 тысяч долларов. По всей вероятности, рынок находится в ожидании результатов голосования по отставке главы НБУ в парламенте.

"Рынок продолжает отыгрывать ситуацию с отставкой главны НБУ Якова Смолия. Участники рынка, финансовые компании, а также кредиторы и партнеры Украины обеспокоены отставкой главы НБУ ввиду "политического давления" на независимый институт, и опасаются смены политики регулятора, пересмотра программы МВФ и эмиссии гривни. Все это активизирует покупателей. Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет отстаивать независимость финансового регулятора, несмотря на то, кто его возглавит", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 гривен за доллар.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 3 июля по сравнению с предыдущим банковским днем — четвергом, 2 июля, удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 41 копейку — с 26,77 грн/долл до 27,1801 грн/долл.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 3 июля:

✅ 1 доллар США — 27,1801 грн;

✅ 1 евро — 30,6592 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,7971 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,005 грн.

На межбанковском валютном рынке 3 июля доллар, по сравнению со вчерашним днем, в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. В четверг, 2 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,22/27,25 грн/доллар, а уже в пятницу 3 июля открылся в диапазоне 27,25/27,28 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 6 копеек, в продаже — на 7 копеек. 3 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,62/30,65 грн за евро. 2 июля закрылись на уровне — 30,68/30,72 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 27,05-27,40 грн/доллар, по евро — 30,33-30,90 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,05 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,13 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 26,85 — 27,10 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 20 копеек, в продаже — на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,20/30,37 грн/евро. В четверг евро покупали на 25 копеек дешевле, продавали дешевле на 7 копеек. Курс был 29,95/30,30 грн/евро.