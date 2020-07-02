Реакция на отставку Смолия: курс гривни резко пошел вниз

Заявление об отставке главы НБУ Якова Смолия вызвало бурю на валютном рынке. На межбанковском валютном рынке торги стартовали динамичным ростом курса доллара по отношению к гривне 27,05/27,20 грн/доллар.

С начала торгов, как сообщили Delo.ua в OTP Банке, НБУ уже продал 100 млн долларов, чем немного сбил панику. Тем не менее, спрос на валюту продолжает преобладать.

Пока что в процессе торгов рынок нашел равновесие в диапазоне 27,150/27,195~27,160/27,210 грн/доллар. Но факт того, что президент Украины Зеленский принял эту отставку, может скатить гривню еще больше вниз.

Тем временем, прогнозы по курсу гривни, вызванные написанным Смолием заявлением об отставке, неутешительные. Так, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что отставка Смолия в перспективе может лишить Украину международной поддержки и вызовет отток инвестиций, что, как результат, приведет к инфляции на уровне 20% и снизит курс гривни до уровня 30-40-50 грн/доллар.

Из-за отставки Смолия уже отменено запланированное размещение еврооблигаций с погашением в 2033 году и досрочный выкуп существующих, что несомненно отразится и на курсе гривни.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 2 июля, по сравнению с предыдущим банковским днем — средой, 1 июля, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 10 копеек — с 26,6676 грн/$ до 26,77 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 2 июля:

✅ 1 доллар США — 26,77 грн;

✅ 1 евро — 29,9971 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,2161 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,1734 грн.

На межбанковском валютном рынке 2 июля доллар, по сравнению со вчерашним днем, в покупке подорожал на 25 копеек, в продаже — на 26 копеек. В среду, 1 июля, межбанк закрылся в диапазоне 26,86/26,88 грн/доллар, а уже в четверг, 2 июля, открылся в диапазоне 27,11/27,14 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 38 копеек, в продаже — на 39 копеек. 2 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,5638/30,5867 грн за евро. 1 июля закрылись на уровне — 30,1825/30,1996 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 26,85 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,10 грн/доллар. По сравнению с середой — курс на наличном рынке был 26,64 — 26,69 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 21 копейку, в продаже — на 41 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,95/30,30 грн/евро. В среду евро покупали на 20 копеек дешевле, продавали дешевле на 48 копеек. Курс был 29,75/29,82 грн/евро.