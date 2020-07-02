Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд

Украина приняла решение об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд на фоне последних новостей о том, что глава Нацбанка Украины Яков Смолий подал в отставку.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Bloomberg и рассылку британского экономиста Тимоти Эша. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве финансов Украины, но пока ее не комментируют.

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По мнению Эша, такое решение было правильным. Он подчеркнул, что в свете последних событий покупатели украинских евробондов могли бы терять около 5−10% ежедневно. Экономист добавил, что в будущем эти инвесторы вряд ли бы охотно предоставили Украине другой займ.

Также Эш предположил, что Украина может провести размещение после того, как ситуация в НБУ стабилизируется.

Накануне, благодаря 12-летним еврооблигациям, Украина привлекла на рынке $1,75 млрд. Соглашение по размещению евробондов Минфин завершил перед самым объявлением Смолия о решении подать в отставку.

Напомним, что нынешний председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением.

Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

По предварительной информации, голосование за отставку Смолия должно состояться в Верховной Раде в пятницу, 3 июля.

Кандидатом на пост главы НБУ может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.