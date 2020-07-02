Политика и экономика 40 минут назад

Послы стран ЕС, офис Зеленского и правление НБУ отреагировали на оставку Смолия

В Правлении Нацбанка призвали "дать выполнять НБУ свои функции", а в ОП пообещали обеспечивать банку независимость

Глава НБУ Яков Смолий. Фото: "Экономическая правда" Глава НБУ Яков Смолий. Фото: "Экономическая правда"
Глава НБУ Яков Смолий. Фото: "Экономическая правда"

Члены Правления Национального банка Украины отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия и призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции.

"Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальном банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины "О Национальном банке Украины", — заявили в НБУ.

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Также там отметили, что уважают решение Смолия и разделяют его предостережения относительно политического давления, и добавили, что продолжат работу: "Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Также отставку Смолия прокомментировали в Офисе президента. Там напомнили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, и пообещали, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.

"Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", — заявили в Офисе, добавив, что дискуссии на счет деятельности НБУ должны быть лишены политической окраски.

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В свою очередь послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что отставка Смолия может представлять угрозу надежности реформ. "Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", — написали представители G7 в Twitter.

Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию вчера, 1 июля. Свое решение он объяснил политическим давлением.

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