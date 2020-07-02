Стала известна возможная кандидатура на пост главы НБУ

Кандидатом на пост главы Национального банка Украины (НБУ) может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, предполагает нардеп фракции "Голоса", заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы центробанка Якова Смолия, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение спикера "Голоса" Яремы Духа.

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Аналогичную информацию изданию Liga.net подтвердил еще один представитель того же парламентского комитета из фракции "Слуги народа". Собеседник издания в руководстве Офиса президента отметил, что речь действительно идет о нынешнем руководителе госбанка, однако не уточнил его фамилии.

По предварительной информации, голосование в Раде за отставку Смолия должно состояться в пятницу, 3 июля.



Ранее советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что "рынки переварят" заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия из-за политического давления и "вернутся на круги своя".

"Я уверена, что если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным, и международным сообществом", — написала она в Facebook.

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Напомним, что нынешний председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением.

Яков Смолий возглавил НБУ 11 мая 2017 года в качестве исполняющего обязанности главы центробанка. А с 15 марта 2018 года он занял это кресло, как полновесный председатель. В Нацбанке Смолий начал работать в 2014 году при Валерии Гонтаревой.