В Украине вступил в силу "антиколомойский" закон: суть документа

Закон "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" вступил в силу.

Речь идет о так называемом "антиколомойском" законе, являющимся одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ, сообщает "РБК-Украина".

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Ранее закон был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этим документом совершенствуется регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предусматривается определение особенности судебного производства по делам:

- об обжаловании решений Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных;

- об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка;

- решений Фонда о введении временной администрации в банке;

- о начале процедуры ликвидации банка;

- об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение;

- решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий;

- решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка;

- решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина;

- установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Также документом предусматривается и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание убытков) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Как следует из закона, если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Но при этом владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены при выводе банка с рынка, могут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.

В законе также убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в законе.

А еще — были изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков.

Кроме того, предусмотрено, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом.

Ранее в НБУ разъяснили суть закона о банках. Нацрегулятор подчеркнул, что суд не сможет отменить или остановить ликвидацию банка.

Напомним, Верховная Рада приняла данный проект за основу в первом чтении в конце марта.

К документу были поданы рекордные свыше 16,5 тысяч правок ко второму чтению.

Для того, чтобы закон не был заблокирован в Раде месяцами, был разработан новый законопроект, в котором парламентарии предусмотрели специальную процедуру рассмотрения для данного проекта. Затем нардепы поддержали спецпроцедуру рассмотрения закона о банках во втором чтении.

13 мая парламент принял во втором чтении "антиколомойский закон": "за" проголосовали 270 народных депутатов

21 мая президент Владимир Зеленский подписал данный законопроект.