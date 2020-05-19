Парламент разблокировал "антиколомойский" закон

Верховная Рада не приняла постановления №2571-д-П и №2571-д-П1 об отмене результатов голосования о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №2571-д (так называемого "антиколомойского" закона).

За постановление 2571-д-П1, которое 13 мая зарегистрировал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, проголосовали 84 народных депутата, за постановление 2571-д-П авторства внефракционного Антона Полякова — 78, сообщает "ЛІГА.Финансы".

Таким образом, банковский закон разблокирован для подписания спикером Верховной Рады и президентом Украины.

Как известно, законопроект №2571-д — это пул изменений в банковское законодательство, которые, в том числе, касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Предполагается, что закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

Тем временем лидер "Батькившины" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция обратится в Конституционный суд относительно соответствия Конституции принятого Верховной Радой "антиколомойского" закона.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2571-д, который является последним условием МВФ для предоставления финансирования Украине. Однако в этот же день в Раде зарегистрировали 2 постановления, заблокировавшие подписание закона спикером парламента и президентом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ о новом краткосрочном кредите подпишут до конца мая.