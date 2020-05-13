Политика 60 минут назад

Рада приняла "антиколомойский" закон

Верховная Рада Украины выполнила требование Международного валютного фонда для получения его новой программы

Рада приняла "антиколомойский" закон Рада приняла "антиколомойский" закон
Верховная Рада приняла законопроект о банках. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 13 мая, приняла во втором чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, известный как "антиколомойский закон". "За" проголосовали 270 народных депутатов. 

Законодательную инициативу №2571-д парламент рассматривал по особой процедуре. Это позволило депутатам не рассматривать порядка 16 тысяч правок, поданных ко второму чтению.

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Во время голосования в сессионном зале присутствовал и президент Владимир Зеленский. Он приехал в Раду, чтобы призвать народных депутатов поддержать законопроект, который "должен защитить украинскую экономику".

"Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся, — сказал он. — Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять всю страну, все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодняшнее голосование".

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Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Ко второму чтению к проекту закона было подано рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Отметим, что принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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