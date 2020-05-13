Рада приняла "антиколомойский" закон

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 13 мая, приняла во втором чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, известный как "антиколомойский закон". "За" проголосовали 270 народных депутатов.

Законодательную инициативу №2571-д парламент рассматривал по особой процедуре. Это позволило депутатам не рассматривать порядка 16 тысяч правок, поданных ко второму чтению.

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Во время голосования в сессионном зале присутствовал и президент Владимир Зеленский. Он приехал в Раду, чтобы призвать народных депутатов поддержать законопроект, который "должен защитить украинскую экономику".

"Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся, — сказал он. — Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять всю страну, все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодняшнее голосование".

Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Ко второму чтению к проекту закона было подано рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Отметим, что принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.